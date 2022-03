Banko-kaos: - Holder døren på klem

Troels Ravn (S) indrømmer, at skatteordførerne blev advaret om, at nye skatteregler ville lukke massevis af bankoforeninger

Et vaskeægte drama udspiller sig i øjeblikket i den danske bankoverden.

Et bredt politisk flertal er for nyligt blevet enige om nye skatteregler for landets bankoforeninger, der betyder, at de mange foreninger nu har to muligheder for at betale skat.

Enten kan de udlodde 35 procent af salgssummen til godgørende formål, ellers skal bankoforeningerne betale 41 procent af bruttoindtægten i afgift til staten.

Ifølge formanden for Bankoforeningerne i Danmark, Thomas Winefeld var de nye rammer 'helt urealistiske' og kunne ende med at lukke massevis af bankosteder i landet.

Hos skatteordfører Troels Ravn (S), der var med til at stemme grønt for de nye skatterammer, var der kun forundring at spore over bankoforeningernes reaktion. For partierne havde talt med bankofolket, og forståelsen var, at den nye lov ikke ville tage livet af bankoforeningerne, lod han forstå.

I dag lyder socialdemokratiets skatteordfører dog en smule anderledes, når talen falder på dialogen mellem politikerne og bankoforeningerne forud for de ny regler.

Troels Ravn, skatteordfører i Socialdemokratiet. Foto: Socialdemokratiet

Døren på klem

- Du siger, at der var en gensidig forståelse mellem Folketingets partier og bankoforeningerne, da de nye skatteregler skulle laves. Men foreningerne har hele tiden skreget, at den nye aftale vil lukke massevis af bankoforeninger. Hvordan hænger det sammen?

- Jeg har ikke genkendt, at det her (de nye skatteregler, red.) skulle have så stor en effekt for bankoforeningerne, at de vil ødelægge grundlaget for at afholde bankospil, siger Troels Ravn til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Efter min opfattelse er der flere ordførere, som har haft en tæt dialog med bankofolket.

- Du siger, at I har haft en tæt kontakt med bankoforeningerne. Var der på intet tidspunkt, hvor I blev advaret om, at den nye aftale vil lukke stribevis af bankosteder i landet?

- Jo, jeg har hørt ordene, og vi blev advaret. Men med aftalen havde jeg bestemt ikke det indtryk, at bankoforeningerne ville være så kritiske, som de viste sig at være.

- Hvad så nu? Er det på tale, at man måske sænker de nye skatteprocenter?

- Det vil jeg ikke udtale mig om. Nu bliver der udarbejdet et lovforslag, og der skal også udarbejdes spilbekendtgørelser. Materialet bliver sendt i høring til sommer, og her vil alle interessenter få mulighed for at flage deres synspunkter, inden forslaget skal behandles i Folketinget.

Kan ikke fortsætte sådan

De nye skatteregler skal være med til at give et økonomisk boost til foreningslivet i landet. Derudover vil partierne gøre op med de bankoforeninger, der svindler på papiret.

- Der har været store bankoarrangører, som har afholdt deres aktiviteter i strid med reglerne. På papiret afholder de aktiviteterne til fordel for almenyttige formål, men i sidste ende, så donerer de mindre end én procent af deres salgssum, afslutter Troels Ravn.

I dag er reglerne således, at der betales 17,5 procent i afgift af kontantgevinster over 200 kroner og af varegevinster over 750 kroner.

Det vides ikke, hvornår de nye regler i givet fald vil kunne træde i kraft.

