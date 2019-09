Banksvindel har mulig forbindelse til formodet IS-kriger

En bedrageridømt bankansat fortæller, at en mand, der ifølge Politiets Efterretningstjeneste formodes dræbt som kriger for Islamisk Stat, var med til at organisere svindlen og fik penge ud af den.

Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie, Finans, og Information.

Ifølge flere myndighedskilder var politiet fuldt ud klar over mandens forbindelse til Islamisk Stat. Alligevel blev svindelsagen aldrig behandlet som en sag om mulig terrorfinansiering.

Det undrer flere kilder, skriver de to medier.

Bankmanden blev i 2017 idømt tre års fængsel for ved hjælp af forfalskede dokumenter at have stjålet mere end otte millioner kroner af bankens penge.

Mere end fire og en halv million kroner forsvandt sporløst, før myndighederne greb ind.

Bankmanden forklarer til Information og Finans, at han ikke vidste, at manden var jihadist, men at han godt vidste, at samarbejdspartneren befandt sig i Syrien.

Hans fortælling om bedrageriets forbindelse til jihadisten bliver underbygget af en række sms-beskeder fra politiets efterforskning, som Finans og Information har fået aktindsigt i.

Beskederne er en del af det bevismateriale, som dommeren lagde vægt på i dommen mod bankmanden, og i dommen nævnes jihadistens navn 47 gange.

Beskederne er skrevet i kodesprog.

Men bankmanden forklarer nu, at jihadisten skulle have 35 procent af udbyttet, til gengæld for at han leverede falske dokumenter og stod for det praktiske med at få ført pengene videre under myndighedernes radar.

Bankmanden forklarer, at 'et betydeligt beløb' blev sendt videre til jihadisten.

Magnus Ranstorp, der er terrorekspert og lektor på Forsvarshøjskolen i Stockholm, undrer sig over forløbet.

- Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke har rejst tiltale for terrorfinansiering, siger han.

Københavns Politi ønsker ikke at kommentere sagen.