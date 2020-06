Banksy-maleri fundet på loft

- Vi har hele tiden haft en fornemmelse af, at de var fuldstændig intetanende, og at de ikke engang vidste, at der var en dør på loftet, siger lyder det fra politiet om ejeren af loftet

Et stjålet Banksy-maleri, der har prydet væggene på spillestedet Bataclan i Paris, er blevet fundet igen.

Og ikke hvilket som helst sted.

Det sort-hvide maleri blev nemlig fundet på loftet af et landsted i den italienske by Alba Adriatica, skriver Reuters.

Vægmaleriet blev stjålet i januar 2019. Her brød tyvene ind gennem en branddør, som de skar op, og slap af sted med den mystiske gadekunstners værk.

Politichef Emanuele Mazzotta forklarer, at beboerne i huset muligvis ikke har været klar over, at maleriet var på loftet.

- Vi har hele tiden haft en fornemmelse af, at de var fuldstændig intetanende, og at de ikke engang vidste, at der var en dør på loftet, siger han.

Spillestedet Bataclan blev centrum i et blodigt terrorangreb i 2015, hvor terrorister trængte ind på stedet under en koncert og skød og dræbte 90 mennesker. Andre steder i Paris blev der samtidig udført angreb, og i alt mistede 130 mennesker livet.

Banksys produktioner er altid genstand for stor mystik og debat, da der oftest er et politisk budskab i kunsten. Hans identitet er dog ukendt.

Læs mere om ham her:

