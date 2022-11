Banksy med opsigtsvækkende opfordring til butikstyve

Den kontroversielle kunstner Banksy har delt et noget kækt opslag på Instagram, hvor han opfordrer butikstyve til at stjæle fra en butik, der har brugt hans kunst uden at spørge

'Hør efter, alle butikstyve. Tag hen til GUESS på Regent Street (gade i London, red.)'.

Sådan begynder et opslag, som den mystiske, britiske kunstner Banksy har delt med sine 11,5 millioner følgere på Instagram.

Han har nemlig set sig sur på butikken GUESS, der i sit butiksvindue har et stort billede af et af hans graffitimalerier - ifølge kunstneren selv uden tilladelse.

'Et samarbejde'

'De har hjulpet sig selv til mine illustrationer uden at spørge. Hvordan kan det være forkert for jer at gøre det samme med deres tøj?', lyder det videre.

Teksten står i en sort boks, der er placeret over et billede af butikkens vinduesparti, hvor Banksys værk 'Flower Thrower' ses i stor udgave på bagvæggen.

Billedet er ifølge Mirror del af butikkens reklame for deres nye 'samarbejdskollektion', som de beskriver som 'et samarbejde med verdens mest berømte street-graffiti'.

Men noget tyder på, at de har glemt at spørge Banksy, om han vil samarbejde med dem.

'RIP'

Butikkens facade har skabt røre blandt Banksys følgere. Det fremgår tydeligt af kommentarsporet til kunstnerens opslag på Instagram.

'Det her kommer ikke til at ende godt for dem', skriver en følger, imens en anden skriver 'RIP (hvil i fred, red.) Guess på Regent Street'.

Banksy er verdenskendt for sin politiske graffitikunst, der er kendt for at dukke op i gadebilledet forskellige steder i verden. Ingen ved, hvem manden bag navnet er, men der er blevet spekuleret i mange forskellige teorier.

