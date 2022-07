Bar får kritik for druk-koncept

Der er tale om ti fadøl på en halv liter hver, som man skal drikke for at kunne kalde sig for 'Staldmester' hos Stalden Pool & Sportsbar i Esbjerg.

Men det får nu kritik fra Alkoholreklamenævnet, der behandler og afgør klager om markedsføring af alkoholdige drikkevarer i Danmark, fordi nævnet mener, at baren i sin markedsføring af druk-konceptet opfordrer til et 'umådeholdent indtag af alkohol'.

Den esbjergensiske sportsbar havde i et Facebook-opslag reklameret med, at man som belønning for at have drukket de ti fadøl kunne kalde sig 'Staldmester' og få sit navn indgraveret på 'Staldmestervæggen'.

Ikke ok

Og netop det Facebook-opslag mener Alkoholreklamenævnet er i strid med retningslinjerne for markedsføring af alkohol.

'Det er en skærpende omstændighed, at gæsten belønnes for at drikke en masse store fadøl ved at få sit navn indgraveret på ”Staldmestervæggen”, og ved at der udstedes et gavekort på 100 kroner, såfremt gæsten kan indtage de ti fadøl inden klokken 18', udtaler formanden for Alkoholreklamenævnet, Marlene Winther Plas, i pressemeddelelsen udsendt af nævnet.

Nævnet oplyser, at de i den kommende periode vil holde særligt øje med Staldens Pool & Sportsbars markedsføring.

'Uskyldigt gimmick'

Hos de to barejere ser man på afgørelsen med ærgrelse. Det fortæller de til JydskeVestkysten.

- Vi synes selv, at det er en meget uskyldig gimmick, og vi er jo langt fra de eneste, der gør det. Konceptet findes på barer og værtshuse i stort set alle danske byer og er set i langt værre udgaver med hård spiritus. I vores staldmester-udfordring er der trods alt kun tale om øl, og indtagelsen kan spredes ud over en åbningstid på 15 timer, siger barejerne Arttu Sakari Koivusaari og Mike Ebsen til mediet.

Over for Alkoholreklamenævnet har baren også nævnt, at de ikke anser det som 'ekstraordinært forbrug', at man har mulighed for at drikke ti øl i løbet af åbningstiden.

Dog mener nævnet alligevel, at konceptet 'Drik dig til staldmester' er en opfordring til umådeholdent indtag af alkohol, uagtet at åbningstiden strækker sig over 15 timer.