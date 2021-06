Bar i Aarhus til salg for en krone

Går du med en bartender i maven og har du lyst til at servere kolde øl og drinks i centrum af Aarhus, så skal du - i første omgang - blot hoste op med en sølle krone for at overtage Rake Bar i Skolegade lige bag Aarhus Teater.

Det brune værtshus har ikke været åbnet siden den første, store coronanedlukning i marts i fjor, og den nuværende lejer, der har andre forretningsaktiviteter, ønsker ikke at bruge flere kræfter på at holde gang i stedet, der har plads til 149 gæster på de 191 kvadratmeter.

De formodede nye ejere - dem som nu har reserveret baren i Skolegade - vil gøre den til et mere 'rocket' sted tættere på ånden fra nærliggende værtshuse som Fatter Eskild. Foto Claus Bonnerup

- Jeg har aldrig før skullet formidle et salg med en så lav pris, siger erhvervsmægler Mesut Dursun, der formidler salget for mæglerfirmaet Restaurant Sælgeren.

- Beliggenheden kan næsten ikke være bedre med adressen i Skolegade, tilføjer Mesut Dursun med henvisning til, at netop Skolegade er kendt for at være et af de steder i Aarhus, hvor der er flest restaurationer inden for et forholdsvis lille område.

1500 fadøl for at betale husleje

Den uhørt lave pris betyder dog samtidig, at en ny lejer overtager en bindingsperiode på tre år, hvor man ikke kan opsige lejemålet. Desuden skal man indstille sig på at betale depositum svarende til seks måneders husleje. I og med, at huslejen lyder på knap 58.000 kroner om måneden, inklusiv moms, så skal en køber deponere knap 348.000 kroner.

Således skal den nye ejer sælge næsten 1500 fadøl til en pris på 40 kroner stykket hver måned for bare at kunne betale huslejen.

Baren er delvist umøbleret og har alkoholbevilling indtil klokken 06, når der ikke er særregler som nu med coronarestriktioner. Foto Claus Bonneruo

- Huslejen kan svinge meget af mange grunde i Aarhus, men jeg vil vurdere, at Rake Bar ligger på et fornuftigt, gennemsnitligt niveau, hvis man gør det op i antal kvadratmeter egnet til servering, siger Mesut Dursun.

Baren er allerede reserveret af en køber, der vil lave et nyt barkoncept, som falder passende ind i miljøet i Skolegade. Udlejer har dog ednu ikke godkendt aftalen. Ved siden af er flere potentielle købere på venteliste.