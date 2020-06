Bar' rolig: Sommeren vender tilbage

Mange fik nok planerne om en badetur skyllet ud med weekendens regnvejr, da et markant vejrskift så dagens lys i løbet af fredagen.

Med udsigt til skybrud og kraftig regn er det svært at være optimistisk for den kommende hverdagsuge, men hos Danmarks Meteorologiske Institut er der god grund til at glæde sig.

Mandag kommer der småbyger i store dele af landet. Tirsdag bliver dog skæringsdagen for, at sommervejret viser sig fra sin pæne side endnu engang.

- Mandag klinger det stille og roligt af, men tirsdag, som jo er sankthansaften, vil det snige sig op på den anden side af 20 grader. Onsdag ser ganske solrigt ud med temperaturer op til 25 grader. Og det bliver faktisk varmere, jo mere vi bevæger os mod slutningen af ugen, siger Steen Rasmussen, som er vagthavende meteorolog hos DMI.

- 28 grader, lokalt op til 30 grader kan det blive i løbet af torsdagen med forholdsvis højt UV-indeks. Fredag bliver det lidt køligere, og når vi nærmer os weekenden, kan der godt komme nogle byger med stedvis tåge. Men frem til fredag i næste uge ser det stabilt ud, fortæller han.

Så det handler om at nyde det, præciserer den vagthavende.

Store dele af Jylland fik den kraftige regn at føle allerede i torsdags. Nu venter der sig risiko for skybrud i store dele af Østsjælland.

