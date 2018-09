Barack Obama er landet i Danmark

USA's 44. præsident er for kort tid siden landet i Danmark.

Det skete på Flyvestation Skrydstrup.

Barack Obama skal fredag til et arrangement på Syddansk Universitet i Koldning. Her skal den tidligere præsident holde et timelangt foredrag under navnet "A conversation with President Barack Obama".

Obama flyver i et Dassault Falcon 7X Aircraft, som har en nypris på 318 millioner kroner. Foto: Anders Brohus

Ekstra Bladets mand på stedet kan fortælle, at politiet var massivt tilstede, da Obama landede.

- Der var fyldt med sikkerhedspersonale og politimænd på flyvepladsen. Jeg mener, at kunne tælle op til 20 politimænd, siger Ekstra Bladets reporter.

Foto: Anders Brohus

Obama blev ført direkte ned til en bil. Foto: Anders Brohus

Den tidligere præsident fra USA skal i denne uge besøge fire europæiske byer.

Han indledte sin Europa-tour onsdag i Norge på Oslo Business Forum. Her deltog han i en konference om fremtidens teknologi og bæredygtighed.

Torsdag ankom han til Finland. Her skulle Barrack Obama holde tale på Nordic Business Forum i Helsinki foran 7.500 mennesker. Arrangørerne i Helsinki tilbød seere at streame Obamas tale online.

Du kan se hans tale fra Helsinki her.

Fredag skal Obama deltage i arrangementet "A conversation with President Barack Obama" på SDU i Kolding. Der deltager omkring 800 mennesker til arrangementet, hvor de fleste er danske erhversledere.