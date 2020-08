Barchef sagde ét - video viser noget helt andet

Coronarestriktionerne var glemt. Der blev hoppet, danset tæt, sunget, og øl blev kastet i vejret.

Sådan ser videoer ud fra fejringen af FCK's sejr onsdag på Old Irish Pub i København.

Den administrerende direktør og medejer Peder Blak fortalte i et interview til Børsen samme dag, at barkæden havde indført restriktioner for sikkert at kunne genåbne fuldt ud igen.

- Man spritter hænder og holder afstand, for det har man lært, sagde han til Børsen.

Efterfølgende sagde han, at erfaringer fra Norge og Finland har vist, at det ikke har skabt problemer at åbne natklubber.

Interviewet var knap nok landet i aviskioskerne, før optagelser fra en af Old Irishs barer viste et helt andet billede. Det kan du se i videoen ovenfor.

Old Irish er efter eget udsagn klar til næste fase af genåbningen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Svarer på kritikken

Old Irish Pub har kun ønsket at svare på Ekstra Bladets spørgsmål på skrift.

'Denne video viser, at der er brug for vores initiativer.

Vi gør os naturligvis løbende erfaringer, og derfor indfører vi nu disse krav til os selv,' lyder det blandt andet i deres mail.

Ekstra Bladet ville gerne have haft svar på, hvordan deres udtalelser i Børsen hang sammen med hændelserne i videoen, om de mente, at den specifikke situation blev godt nok håndteret, og hvordan de vil håndtere fremtidige fodboldkampe og lignende begivenheder.

De takkede samtidig nej til at svare mere konkret på de specifikke spørgsmål.

Kun tre uger siden smittetilfælde

Old Irish havde besøg af en coronasmittet person for kun tre uger siden. Det skete fredag 17. juli. Barkæden skrev efterfølgende på deres Facebook-profil, at de undersøgte sagen.

Ekstra Bladet forsøgte på daværende tidspunkt at få en kommentar fra den populære barkæde uden held.