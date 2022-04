Bare skru op for den grønne omstilling

- Vi er parate til at gøre endnu mere, end vi allerede gør, for at gøre Danmark bæredygtig, lyder det fra forårs-folket

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) er mere end velkommen til at kræve hurtigere og mere omfattende grøn omstilling i det danske samfund.

Sådan lød det i hvert fald nærmest samstemmende, da Ekstra Bladet tog temperaturen på et lille udpluk af danskernes holdning til, at regeringen tirsdag præsenterer et nyt reformudspil, Danmark kan mere version 2.

Det lægger blandt andet op til, at vindmøller og solceller om otte år - i 2030 - skal have reduceret sin energiudledning med 70 procent i forhold til 1990. For at nå målet skal vindmøller og solceller om otte år producere fire gange så meget strøm, hvis det står til Dan Jørgensen. Ministeren hænger hatten på, at danskerne godt kan se nødvendigheden i at blive uafhængige af russisk gas.

Vi besøgte Haveforeningen Søholm i Stavtrup ved Aarhus og spurgte, hvad folk mener om det nye udspil og den grønne omstilling. Samtidig spurgte vi, hvad den enkelte selv gør og har gjort i det store og i det små for at vende udviklingen i en mere grøn retning.

Foto: Anders Brohus

Søren Kaae, 77 år, pensionist, og Susanne Kaae, 72 år, pensionist:

- Vi affaldssorterer, bruger ikke plantegifte og køber alle de økologiske mad- og drikkevarer, vi kan få fat i, så vi synes, vi yder vores bidrag til en grøn omstilling, lyder det fra det gifte par igennem 52 år.

- For 10 år siden kiggede vi måske stadig på priserne, men det gør vi ikke mere, og vi er villige til at betale endnu mere for, at vi kan gøre Danmark og verden mere bæredygtig, siger Søren Kaae, der i sit arbejdsliv var gymnasielærer i fransk og dansk.

- Politikerne må for vores skyld gerne speede omstillingen op, og vi betaler også gerne mere for energi og andet forbrug, som påvirker klima og miljø. Det er vores allesammens interesse, pointerer Susanne Kaae, der var pædagog i sit aktive arbejdsliv.

Foto: Anders Brohus

Helle Madsen, 73 år, pensionist:

- Jeg synes, det er helt fint, at politikerne stiller krav om endnu mere grøn omstilling, men inden de gør det, vil jeg gerne vide, hvad de gør med alt vores affaldsplastik? Der er kommet mere og mere af det, og det er ikke til at nedbryde og sviner og forurener vores verden i en grad, så man tror, det er løgn.

- Mine dagligvareindkøb har ikke ændret sig, men jeg tænker mig mere om i forhold til energiforbrug og håndtering af affald.

- Politikerne burde været gået mere drastisk til værks for længe siden. Det er gået alt for langsomt indtil nu, så jeg hilser alle nye tiltag i en mere grøn og klimavenlig retning velkommen.

Foto: Anders Brohus

Else Isaksen, 60 år, pædagog, og hendes mand Jakob Jensen, 62 år, bygningskonstruktør:

- Politikerne har snakket for meget og gjort for lidt. Det burde være slut med plastik og slut med mange andre ting, der så åbenlyst belaster vores miljø, siger Else Isaksen, Inden ægtemanden Jakob Jensen supplerer:

- Jeg ville nødig være klimaminister Dan Jørgensen. Han skal tage utroligt mange hensyn, herunder ikke mindst økonomiske hensyn, samtmdig med, at han skal skubbe landet i en grønnere og mere bæredygtig retning. Det kan ikke være nemt.

- Vi er så gamle, at vi kan huske energikrisen i begyndelsen af 70´erne, så vi fik i en vis grad ind med modermælken, at man skal passe på vores energiressourcer. Desuden køber vi meget økologisk i supermarkedet nu, hvor de grønne varer er mere tilgængelige end tidligere, siger ægteparret, der er i gang med at opstille et drivshus ved siden af kolonihavehuset med udsigt til Brabrand Sø.