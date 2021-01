Barejer frygter for fremtiden: - Det er hårdt

8. december blev den sidste fadøl sendt over disken på Sørens Værtshus i indre København.

Siden da har værtshuset holdt lukket, og der er foreløbigt intet udsyn til, at gæsterne igen kan indtage en kold fra kold fra kassen på det stemningsfulde værtshus.

De nuværende restriktioner, som blandt andet holder barer og værtshuse lukket, er i dag blevet forlænget til og med 28. februar.

Det kom ikke som et chok for barejer Vicki Larsen, der har haft Sørens Værtshus i over 20 år, men det har store omkostninger.

- Det betyder, at vi ikke tjener nogen penge, og det er hårdt. Jeg håber, jeg holder skindet på næsen, siger hun til Ekstra Bladet torsdag aften.

Vicky Larsen forsøger at holde kontakten til sine ansatte og værtshusets stamkunder. Det er fortsat uvist, hvornår de igen kan samles på værtshuset. Arkivfoto: Stine Tidsvilde

Ventetiden er værst

For Vicky Larsen er uvisheden og ventetiden det værste.

- Hvis vi bare fik lovning på, at til marts, hvor det begynder at blive godt vejr, og man må sidde udenfor, der kan vi åbne. Så havde man noget at se frem til, noget at forholde sig til, siger hun.

Hun er ikke vant til at gå derhjemme, og barejeren kan heller ikke helt holde sig væk.

- Jeg er inde på Sørens (Værtshus, red.) måske fire gange om ugen bare for at se, hvordan alting står til og rydde lidt op efter dem udenfor. Det kan man ikke lade være med, jeg er jo vant til at være derinde hver dag.

Holder fanen højt

Vicky Larsen forsøger at holde fanen højt blandt sine ansatte.

- De (ansatte, red.) er rigtig gode til at ringe, og jeg prøver at holde løbende kontakt med dem for at høre, hvordan de har det, og hvad de laver, siger hun.

Men det er ikke kun de ansatte, som savner hverdagen på Sørens Værtshus.

- Jeg prøver at holde kontakt med stamkunderne. Det er jo også deres hjem på en eller anden måde. Det er også mærkeligt for dem, fortæller Vicky Larsen.

- Det har varet så lang tid, og folk er så trætte af det. Men man gør alligevel, som der bliver sagt, fordi ellers åbner vi jo aldrig op, afslutter hun.

