Barejer provokeret: - Køen til 7-Eleven var 100 meter lang

Der er fyldt rundt om bordene. Latteren og snakken summer, som var det en fredag aften fra 2019, der stadig var helt naiv og uanende overfor de restriktioner, der ramte i 2020.

Bagved baren på Sørens Værtshus' levende facade gemmer sig dog en grim virkelighed. 20 medarbejdere er blevet til fire og ølhanerne render ikke i samme hast, som de plejer.

- Siden vi skulle lukke klokken 22, er omsætningen halveret. Hvis restriktionerne bliver ved, så ender jeg med skulle stå her alene, siger Vicki Larsen, der har haft baren i midten af København i over 20 år.

Alle dage er tirsdag

De nye lukketider har påvirket ølsalget massivt ifølge barejeren. Fredagens indkomst er nede på 30 procent af normalen.

- Selvom der er fyldt, så drikker folk, som om det er en tirsdag. De skal kun lige have en enkelt øl eller to, siger Vicki Larsen.

Det er tanken om, at man alligevel snart skal hjem, som barejeren tror, er skyld i, at folk holder igen med at købe flere øl eller købe shots.

De få ansatte, der stadig kan arbejde, skal løbe ekstra stærkt. Foto: Stine Tidsvilde

Kiosker får fri leg

Det provokerer Vicki Larsen, at barer skal lukke klokken 22, når der derefter dannes lange køer foran 7-Eleven, hvor ølsalget kan fortsætte.

- Jeg er med på, at vi skal have styr på den virus, men så lad det være fair for alle. Køen til 7-Eleven var 100 meter lang i sidste uge, hvor langt fra alle stod med mundbind, siger Vicki Larsen.

Hun peger på Overborgmester i København, Frank Jensens, løsning, hvor der ikke må sælges alkohol efter klokken 22.

Det vil ifølge hende rette op på den unfair konkurrence, som restriktionerne skaber lige nu.

- Kiosken er jo den mest indtjenende bar lige nu, mener barejeren.

Kvart i ti begynder Vicki Larsen at bede folk om at gå, så der ikke er risiko for en bøde, når klokken slår ti. Foto: Stine Tidsvilde

En kæmpe støtte

Efter at barmutteren pædagogisk har fået sendt folk videre ud i aftenens mørke, sidder to mænd tilbage ude foran den nu aflåste dør.

Hun smiler livligt og peger på dem.

- De to arbejder her normalt, men de er nogle af dem, jeg ikke har råd til have for tiden. Alligevel kommer de og andre medarbejdere flere gange om ugen som gæster for at støtte op.

Mændene ved ikke, hvor de ellers skal gå hen.

Selvom hun kan ende med stå alene i baren, hvis restriktionerne fortsætter med ramme forretningen, så bliver hun nok aldrig en helt mutters alene ølmutter.

Det siger gæsterne:

Nikolai Glarvig - Hvordan er det, at allerede skulle hjem klokken 22? Man tænker nok, at aftenen ikke bliver så lang. Jeg føler dog ikke endnu, at det er et reelt problem. - Tror du, at du drikker mindre af, at det lukker så tidligt? - Jeg tror ikke, at jeg drikker mindre, på den tid jeg er her. Jeg drikker dog heller ikke mere for at nå det, som jeg plejer at drikke på en helt aften. - Hvordan er det at skulle have mundbind på, hver gang du skal rejse dig fra bordet? - Det kan være ret svært at huske at tage på, hver gang man rejser sig. Jeg synes dog, at det er vigtigt at opretholde.