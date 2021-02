Barn død med corona: Havde alvorlige problemer med helbredet

Et barn under ni år er død med coronavirus i Danmark.

Det fremgår af Statens Serum Instituts overvågningsdata.

Statens Serum Institut oplyser over for TV2, at der er tale om et barn mellem nul og ni år, der i forvejen havde alvorlige problemer med helbredet.

Sjældent

Det er første gang, et barn dør med corona i Danmark.

Klaus Birkelund Johansen, overlæge på Børn og Unge-Klinik på Aarhus Universitetshospital, fortæller til TV2, at der er ekstremt få børn på verdensplan, som er døde med coronavirus.

- Alle børn, der er døde med coronavirus i verden, var i forvejen alvorligt syge, siger han og understreger, at selv blandt alvorligt syge børn er det meget sjældent, at de dør.