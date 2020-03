Barn dræbt i overfyldt flygtningelejr

Den udbrudte brand var så kraftig, at barnet ikke kunne reddes

Flere europæiske lande har lukket grænserne som en konsekvens af den voldsomme spredning af coronavirus. Men den er ikke det eneste, som for tiden rammer hårdt.

Presset er i øjeblikket stort i flygtningelejrene. Her kæmper mange flygtninge ihærdigt for at kunne komme til at bo, og det har fået dramatiske konsekvenser.

Blandt andet i Grækenland, hvor mange flygtninge presser på for at kunne komme væk fra Tyrkiet.

Mandag udbrød der således brand i store dele af Moria-flygtningelejren på Lesbos i Grækenland, hvilket resulterede i, at flere af lejrens bygninger brændte helt ned. Flammerne i lejren kom dog under kontrol af brandvæsenet i løbet af mandag eftermiddag.

Branden gik også ud over et barn, som mistede livet, skriver The Guardian.

Overfyldt lejr

Ifølge Stephan Oberreit, der er missionschef for Læger uden Grænser i Grækenland, er branden opstået som en direkte konsekvens af en overfyldt lejr i forhold til Moria-lejrens normale kapacitet.

- Denne brand kommer blot to måneder efter Kara Tepe-lejren, og kun fem måneder efter branden i Moria-lejren i september 2019. Disse begivenheder viser os endnu engang den dramatiske indvirkning, som det kan have på den fysiske og mentale sundhed, når mennesker bor i overfyldte og utrygge lejre som Moria-lejren, siger Stephan Oberreit ifølge The Guardian.

Normalt er der plads til omkring 3000 mennesker i lejren, men lige nu bor der 19.343 ifølge den græske regerings nyeste statistik.

Gik i panik

En af flygtningene ved navn Aziz, fra Afghanistan beretter om, at folk gik i panik, da de opdagede flammerne.

- Jeg var ikke i lejren, da det skete, men min familie bor i en container i nærheden af, hvor det skete. Men så hørte jeg, at der var en stor brand, så jeg gik tilbage til lejren, hvor en masse mennesker forsøgte at komme ud. Jeg var i chok, og jeg kiggede efter min familie. En masse af de andre i lejren var også i chok. Der var folk, som græd, og alle havde pakket deres ting og forsøgte at komme væk fra branden, siger han.

Det dræbte barn er endnu ikke blevet identificeret.