Barn fanget i brandvarm bil: Bedstemor glemte nøglen

En politibetjent fra den amerikanske millionby Atlanta blev dagens helt i skysovs, da han i sidste uge befriede et blot et år gammel pige fra en brandvarm bil, skriver CBS.

Den lille pige var blevet låst inde i bilen ved et uheld, da hendes bedstemor var i færd med at fylde bagagerummet med indkøb, og havde efterladt nøglen inde i bilen.

Bedstemoren tilkaldte derfor politiet, som ikke tøvede med at smadre en siderude for at åbne bilen og genforene bedstemoren med sit barnebarn, der trods temperaturer over 30 grader var uskadt.

