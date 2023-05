Barn forsøgt kidnappet fra børnehave i Norge

To unge mænd har onsdag forsøgt at lokke en barn med sig fra en børnehave i Norge med slik

Enhver forældres værste mareridt var tæt på at blive til virkelighed for et forældrepar i Norge.

To unge mænd forsøgte nemlig onsdag at kidnappe et barn fra en børnehave i Asgårdstrand.

Det skriver NRK.

Mændene lokkede barnet med slik og forsøgte at løfte det over hegnet til børnehaven.

Da det ikke lykkedes, gik de ind i garderoben for at hente barnet, hvor de 'blev vist væk fra børnehaven stille og roligt,' skriver ledelsen i en besked til forældrene.

I samme besked understreger de, at de vil gør brug af en række tiltag for at øge sikkerheden, når børnene er ude.

- Vi arbejder på at finde ud af, hvad vi står over for og omstændighederne omkring det, der er sket, siger indsatsleder Øyvind Hammervold ved politikredsen Sør Øst.

Han forklarer, at to patruljer er i færd med at kortlægge hændelsen.