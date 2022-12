Baronesse i rystende corona-skandale

Familie, et smukt ydre, uanede midler og et palads af et hus med spa, tennisbane og en landingsbane til en helikopter.

På overfladen ligner det, at tidligere medlem Overhuset i Storbritannien, medlem af Det Konservative Parti og baronesse Michelle Mone har det hele og mere til, men i december er en mørk hemmelighed blevet afsløret.

En corona-skandale, der har rystet selv den britiske premierminister.

Mediet med afsløringerne er britiske The Guardian, der har undersøgt Michelle Mone og mandens forbindelser til firmaet PPE Medpro.

Endte i hendes lomme

Det hele startede i foråret af 2020, da corona-pandemien hærgede i hele Europa og resten af verden. Millioner af værnemidler skulle fordeles, og derfor skulle en række store kontrakter forhandles på plads med de britiske myndigheder.

Og ifølge The Guardian talte Lady Mone efter sigende varmt om firmaet PPE Medpro, der endte med at få en kontrakt på mere end 200 millioner pund. Det er over 1,5 milliarder kroner.

Det britiske medie har efterfølgende afsløret, at over ti millioner pund af de penge blev overført til en hemmelig offshore-konto på Isle of Man, som Michelle Mone og hendes voksne børn ejede.

Alt sammen bare få måneder efter, at Michelle Mone hjalp PPE Medpro med at få den milliardstore kontrakt.

Sagen er også havnet på Rishi Sunaks bord. Foto: Henry Nicholls/Ritzau Scanpix.

Nægter alt

I første omgang benægtede Michelle Mone og hendes mand Douglas Barrowman enhver tilknytning til PPE Medpro, ligesom hun ikke skrev firmaet ind i Overhusets register over finansielle interesser.

'Hun er ikke tilknyttet til PPE Medpro på nogen måde' lyder det Michelle Mones advokater.

Men The Guardian er i besiddelse af en række dokumenter, der afslører, hvordan PPE Medpro har sendt knap 30 millioner af pund til Douglas Barrowman via konti, fonde og andre firmaer.

Og efter afsløringerne stod det så slemt til, at også premierminister Rishi Sunak er blevet spurgt om, hvordan i alverden det her kunne ske for en fra hans parti kunne ende med så mange af skatteborgerens penge i egen lomme.

- Ligesom alle andre var jeg i chok, da jeg læste om anklagerne. Hun er dog ikke længere medlem af Overhuset og derfor ikke en del af Det Konservative Parti. Det er dog vigtigt at understrege, at der en proces i gang, og vi må vente at se, hvad den proces konkluderer, sagde Rishi Sunak i parlamentet.

Sagen bliver i øjeblikket efterforsket af National Crime Agency i Storbritannien, der skal vurdere, om Michelle Mone har begået noget ulovligt.