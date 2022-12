Barske Bertelsen

Disse linjer skrives med en vis bekymring. Barbara Bertelsen, Statsministeriets departementschef, er nemlig en skrapsak. Som Ekstra Bladets Hans Engell har formuleret det:

’Der er en god portion frygt omkring hende. Hun kan slå en departementschef ned i en bisætning.’

I forbindelse med minkskandalen sendte hun talløse sms’er. Folk blev overøst med kategoriske kommandoer, skældsord, edder og forbandelser, men midt i det hele erklærede hun:

’Jeg har også lyst til at nikke medierne en skalle.’

Skulle Bertelsen gå hen og vinde årets afstemning, så skal jeg jo overrække hende den store fisk, og så kan hun åbenbart finde på at give mig en springskalle. Med en mægtig torsk i favnen er det svært at værge for sig.

Omvendt ville det nok kaste nogle gode billeder af sig. Alt for læserne.

Barbara Bertelsen er den femte nominerede i kampen om Årets Nytårstorsk 2022. Tegning: Morten Ingemann

Fej kujon

Da Bertelsen 2020 tiltrådte stillingen som Statsministeriets departementschef, erklærede hun:

’Med stor ydmyghed over for opgaven vil jeg hver dag gøre mit yderste for at understøtte statsministeren og regeringen.’

Bertelsen er gennem årene blevet kaldt en del, men ydmyg er ikke et ord, der dukker op. Ydmygheden er da heller ikke lige til at få øje på i hendes mange sms’er, da minksagen dukkede op.

Embedsmænd beordres til at lægge sig ned og rulle rundt, at beklage og tage det fulde ansvar for roderiet, at erkende egen fejl og at ’hive plasteret af’. ’FUCK!!!’ skriver hun med store bogstaver, og hun kalder Seruminstituttets faglige direktør, Kåre Mølbak, en ’totalt fej kujon’.

Vi har ikke sms’erne fra Bertelsens egen telefon, men fra modtagernes. Hun havde nemlig sat sin egen og blandt andre statsministerens telefon op på en sådan måde, at sms’erne blev slettet efter en måned.

Vi er nok en del, der synes, at det virkede påfaldende belejligt, og lovligt var det heller ikke.

20 milliarder

Bertelsen får en pæn løn. 2.782.082 kroner om året. Knap tre millioner, altså. Desuden fik hun i 2020 en bonus på 125.000 kroner - det år, der kostede omkring 15 millioner mink og en del vitale sms’er livet ...

Én af magtens paradokser er, at høje lønninger ofte forklares med det store ansvar, som modtagerne af de mange penge har. Men når noget går galt, er netop de mennesker uden ansvar for roderiet.

Her gik det på en måde anderledes, men så alligevel ikke. Minkkommissionen blev nedsat for at undersøge, hvem der havde ansvaret for den ulovlige nedlæggelse af et helt erhverv, som kostede skatteyderne i omegnen af 20 milliarder, og den skrev om Bertelsens indsats:

’Kommissionen finder samlet set, at Barbara Bertelsen har begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage hende til ansvar.’

Flyvemaskine

Men Bertelsen blev end ikke hjemsendt, mens Medarbejder- og Kompetencestyrelsen overvejede, hvad konsekvensen af den barske kritik skulle være. Ti offentligt ansatte ledere blev kritiseret for deres adfærd, men ingen blev sendt hjem, mens deres sag blev behandlet, sådan som det ellers er sædvane.

Tiden gik, og Ekstra Bladet prøvede gentagne gange at få en forklaring fra Mette Frederiksen og Bertelsen, og til sidst kastede Ekstra Bladet sig ud i en øvelse, der vist er en nyskabelse i dansk presse. 8. august fløj et fly frem og tilbage i luftrummet over Statsministeriet, og bag sig trak det et banner med teksten ’Gå nu hjem, Barbara’.

Chefredaktør Knud Brix forklarede:

- Det svækker tilliden til systemet, at de ti ikke er sendt hjem, og vi synes, det er langt ude, at man bare lader dagene gå.

Fullface-hjelm

Flyvemaskinen hjalp ikke, og da Medarbejder- og Kompetencestyrelsen endelig nåede frem til sin afgørelse, fik Bertelsen en ’advarsel’. Det var så det, og hun kunne fortsætte uanfægtet i sit vellønnede job i lighed med stort set alle de andre, der fik alvorlig kritik af Minkkommissionen.

I det offentlige er det sådan, at hvis to skal dele ansvaret for en fadæse, er der fem procent til hver. Når ti skal dele ansvaret, er vi nede i promiller til hver enkelt.

Men Bertelsen fortjener oveni en torsk, og jeg afleverer den nok iført fullface-hjelm, hvis det skulle være - skønt kandidaten i morgen er godt nok også god.

BBB: Berømt, berygtet, brutal

