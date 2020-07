Barskt vejr: DMI varsler risiko for vindstød af stormstyrke

Det kommer til at blæse voldsomt søndag og mandag

- Bor man på en campingplads, er det nok en god idé med nogle ekstra pløkker i jorden.

Sådan siger vagthavende meteorolog ved DMI Jesper Eriksen til Ekstra Bladet om vejret søndag.

Vejrudsigten byder nemlig på meget kraftig vind.

- Det bliver blæsende. Vi kommer i hvert fald op på kulingstyrke, men nogle steder vil der også være risiko for vindstød af stormstyrke, siger Jesper Eriksen.

Den vagthavende meteorolog oplyser, at blæsevejret vil fortsætte søndag eftermiddag og aften i hele landet.

- Der vil være mest vind på den jyske vestkyst og ellers ved kysterne på nordvestsjælland, fortæller han og tilføjer, at man skal passe på med at bade ved eksempelvis Vadehavet, hvor der på grund af 'lidt barskt vejr' vil være vandstigninger på omkring to meter.

- Skal man sikre sine havemøbler mod blæsten?

- Det er svært at sige. Jeg har sikret havepavillonen derhjemme.

Regn, hagl og torden

Foruden den kraftige vind vil der også være risiko for nedbør.

- Der kommer byger, men der er store lokale forskelle. Der kan også eventuelt komme hagl og torden i bygerne, siger Jesper Eriksen.

Bygerne vil ramme Jylland i nat og i morgen vil de være rundt omkring i landet, men 'ganske lokalt'.

Ifølge Jesper Eriksen vil det også blæse meget mandag, men tirsdag eller onsdag vil vinden aftage.