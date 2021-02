'Barskt vintervejr' - men så kommer varmen

Mandag bliver hård med snefygning og mulighed for snestorm, men så kommer varmen ind over Danmark

Det skal lige nå at blive rigtigt slemt, før det bliver godt igen.

Sådan lyder overskriften for vejret i den kommende uge, hvor der både bliver plads til sne, vind og muligvis lidt varme.

Det oplyser DMI til Ekstra Bladet.

- Allerede i dag kommer vi op omkring frysepunktet, og det betyder, at der stedvist bliver lidt tøvejr, og det er jo stadigvæk et skridt i den rigtige retning.

- I morgen er det også omkring frysepunktet, og så kommer der faktisk et nedbørsområde ind over landet vestfra. Det bliver primært som sne, hvor der især østpå kan komme snefygning, fordi vinden tiltager, siger vagthavende hos DMI Jesper Eriksen.

Der kommer barskt vintervejr mandag, men så kommer varmen ind over landet. Foto: Per Rasmussen

Mulighed for snestorm

Det hårde vejr kommer altså allerede til Danmark i løbet af mandagen.

- Vi skal til at vurdere, om der skal et snestormsvarsel ud for mandag. Det har vi ikke besluttet os for endnu, men vi kommer i hvert fald tæt på.

- Det er vigtigt at få ud, at det bliver barskt vintervejr mandag med sne og snefygning. Så det bliver ikke sjovt, fortæller Jesper Eriksen.

Blandet nedbør

Det forsætter i dagene efter, hvor der er mulighed for nedbør.

- Tirsdag og onsdag er temaet, at det er blandede nedbørsformer, fordi temperaturen ligger fra omkring frysepunktet til tre-fire graders varme. Det kan både blive fugl og fisk. Det kan blive regn og slud, det kan blive sne, og lokalt kan det måske give isslag.

Nedbøren rammer hele landet.

- Det kommer ind fra vest, og så passerer det lille Danmark. Vejrsystemerne er store, så det er alle landsdele, der får nedbør, siger Jesper Eriksen.

Varmen angriber Danmark

Man kan dog nå at glæde sig over en mild søndag, inden det barske vejr tager over mandag.

- I dag når vi op omkring frystepunktet, og det er der jo ikke nogen, der synes er varmt, men hvis du går ud i solen i dag, så kan du godt mærke, at det er blevet midt ferbruar. Den er begyndt at få magt, så det føles faktisk meget behageligt i dag.

Senere på ugen skal varmen da også tage endnu mere til.

- Prognoserne siger, at varmen angriber Danmark. Om vi havner på ti graders varme, eller om vi havner på syv, det ved vi ikke. Men det bliver i hvert fald væsentligt mildere, siger vagthavende hos DMI Jesper Eriksen.