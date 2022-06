Basse var væk i fire år: Pludselig dukkede han op

Der var ikke meget håb tilbage for, at katten Basse stadig var i live. Men mandag overraskede han alle og dukkede op efter flere år

Miriam Krebs og hendes mor havde ikke set deres 13-årige kat, Basse, i over fire år.

Basse var forsvundet fra Miriams brors hus i Røllum, da han skulle passe katten. Familien ledte længe efter katten, men uden held.

Men et Facebook-opslag skulle vise sig at føre Basse hjem igen - flere år senere.

Det skriver JydskeVestkysten.

Havde mistet håbet

Facebook-gruppen 'Alle i Stubbæk og Omegn' satte således nyt liv i håbet. En person efterlyste ejerne til en sort kat.

Og for Miriam var der noget genkendeligt ved katten på billedet. Hun sendte derfor et screenshot af opslaget til sin mor.

Miriams mor, Marion, ringede til den kvinde, der havde lavet opslaget. Dagen efter blev Basse endelig genforenet med sin familie.

- Det er helt fantastisk at have ham hjemme igen. Det kunne faktisk ikke være gået meget bedre, taget hele situationen i betragtning, fortæller Miriam til Ekstra Bladet.

- Det er tydeligt at se, at han er utrolig glad for at være hjemme igen, og at han føler sig meget tryg. Vi er lykkelige over, at han ikke har fået nogle mentale mén efter sin rejse. Og at vi får mulighed for at give ham en god alderdom og føre ham til dørs, når den dag engang kommer.

Sad til bords med pindsvin

En kvinde fra Stubbæk, Hanne Martinsen, var den, der kunne føre Basse hjem til rette ejermand.

Hun begyndte at få besøg af katten i sin have omkring det tidspunkt, han forsvandt fra huset i Røllum. Og han blev ved med at komme fast i haven.

Hanne har altid fodret pindsvin i haven, og dette måltid begyndte Basse at tage del af.

Men Basse begyndte at se mere og mere medtaget ud, når han kom forbi, hvorfor Hanne efterlyste Basses ejere.

Inden da havde Hanne forsøgt at indfange katten, for at få den en tur forbi dyrlægen, men det lykkedes ikke.

Siden Basse er kommet hjem har han fået tjek ved dyrelægen, og han har det overraskende godt, fortæller Miriam.

- Vi fik ham hjem fra dyrelægen i går, hvor han er blevet tjekket godt og grundigt igennem. Så skulle han selvfølgelig lige have lov til at vågne fra narkose. Allerede i døsig tilstand var han meget kontaktsøgende og har spundet hele dagen i går, siger Miriam.