Bataclan-koncerter aflyst: - Jeg tror, de har undgået ny vold

Efter højrøstede protester aflyser den kontroversielle franske muslimske rapper Medine to udsolgte koncerter i koncerthuset Bataclan i Paris.

Bataclan er stedet, som blev verdenskendt ved et islamistisk angreb i den franske hovedstad i november 2015.

130 mennesker blev dræbt og 350 personer såret, under det blodige angreb i 2015. Foto: AP

Det skriver den britiske avis The Guardian.

Den 35-årige Medine, der har en algerisk baggrund og er kendt for sine promuslimske tekster, er blevet kritiseret af højrefløjspolitikere og af flere familiemedlemmer til nogle af ofrene.

Han har fordømt islamisk fundamentalisme efter angrebene i Paris for tre år siden, hvor 130 mennesker blev dræbt og over 350 blev såret.

Men kritikere har vendt sig mod nogle af hans sange.

Det gælder blandt andet "Don’t Laik", hvor han kalder Frankrigs sekulære lovgivning for diskrimination af muslimer.

Sangen, som blev udgivet en uge før angrebene på satiremagasinet Charlie Hebdo i januar 2015, opfordrer til "korsfæstelse af sekulære" og udstedelser af "fatwaer på disse idioters hoveder".

Rapperen Medine er uønsket på Bataclan. Foto: PIERRE TERDJMAN/Ritzau Scanpix

I en erklæring fra Bataclan hedder det, at koncerterne er blevet aflyst "af respekt for ofrene for angrebene den 13. november 2015".

Spillestedet siger, at beslutningen har til formål at "mindske spændingerne".

På sociale medier kalder Medine Zaouiche beslutningen for smertelig.

Tidligere i år udgav rapperen en single med titlen "Det eneste jeg ønskede var at spille på Bataclan".

På Twitter kalder Marine Le Pen, som leder partiet National Samling, beslutningen om at aflyse koncerterne for "en sejr for alle ofre for islamistisk terrorisme".

Patrick Jardin - far til Nathalie Jardin, der arbejdede med lys på Bataclan, da hun blev skudt og dræbt sammen med 89 andre på stedet - kalder beslutningen om at aflyse koncerterne "fornuftig".

- Jeg tror, at de med denne beslutning har undgået ny vold på Bataclan, siger han og henviser til, at "meget beslutsomme folk" var ventet ved koncerten.