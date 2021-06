Bauhaus ramt af alvorligt hackerangreb

Byggemarkedskæden Bauhaus er i weekenden blevet udsat for et hackerangreb

Den tyske byggemarkedskæde Bauhaus, som har flere butikker rundt i Danmark, er i weekenden blevet ramt af et alvorligt hackerangreb.

Det oplyser virksomheden på sin hjemmeside.

'Bauhaus blev i weekenden udsat for et alvorligt hackerangreb. Det betyder, at vi arbejder på højtryk for at kunne servicere vores kunder,' skriver byggemarkedskæden blandt andet.

Varehuse er åbne

Bauhaus oplyser desuden, at deres varehuse er åbne, og at de håber at kunne fastholde dette.

'Varehusene er stadig åbne, og det håber vi at kunne holde fast i, selvom it-systemerne er udfordrede,' lyder det.

Derudover fortæller virksomheden, at it-problemerne kan medføre længere leveringstid på deres webshop, samt at deres kundeservice i øjeblikket er under ekstra pres.