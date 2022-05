Bavarian Nordic opjusterer

Bavarian Nordic har indgået flere leveringskontrakter vedrørende selskabets koppevaccine.

Det skriver Finans.

På grund af kontrakterne opjusterer Bavarian Nordic forventningerne for deres økonomiske resultater i 2022. Kontrakterne er indgået med unavngivne lande.

Leverancerne vil starte øjeblikkeligt, og kontrakterne er indgået for at sikre tilstrækkelige forsyninger.

Man vil gerne sikre, at landenes behov for at vaccinere personer i særlig risiko mod abekopper kan dækkes.

Der er indtil videre konstateret to tilfælde af af abekopper i Danmark, og flere er under smittemistanke. Overlæge og forsker Anders Fomsgaard fortæller, hvordan du spotter symptomerne på sygdommen, og hvordan et sygdomsforløb typisk forløber Overlæge: Sådan rammer abekopper

Aktien er steget

Sundhedsmyndigheder verden over har fået øget fokus på sygdommen abekopper, efter at der er konstateret flere tilfælde af sygdommen i Europa og i Nordamerika på det seneste.

Det kommer den danske medicinalvirksomhed Bavarian Nordic til gode, fordi selskabet producerer koppevaccinen Imvanex.

Det har siden fået aktien til at skyde i vejret.

Abekopper er en virussygdom. Den kan blandt andet give feber og udslæt med hvide blærer.

I Danmark er der indtil videre bekræftet to tilfælde med abekopper.

WHO har dog sagt mandag, at der ikke er risiko for endnu en pandemi.