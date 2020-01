BBC-direktør stopper

Han stopper efter at have været direktør i syv år

Tony Hall stopper som generaldirektør for britiske BBC.

Det gør han til sommer, efter han har været i rollen i syv år.

Det skriver BBC.

68-årige Tony Hall udtaler, at det var en 'svær beslutning', men at han mente, at det var vigtigt for den statslige tv-kanal, at de havde den samme leder under midtvejsrevisionen i 2022 og ved fornyelsen af kanalens chartring i 2027.

Tony Hall har arbejdet for BBC i andre stillinger siden 1973.