Bearnaise-burgeren tilbage: Erstatter Thøstesen-burger med gammel kending

Da McDonald's i sidste uge fjernede den forhenværende landsholdskok og nu voldsdømte Per Thøstesens Chicken Hot Curry burger fra menuen, efterlod det et tomrum på menukortet.

Et tomrum, der nu skal fyldes ud af en gammel kending i relativt nye klæder, da burgeren vender tilbage uden kartofler i.

Det er ikke lang tiden siden, at Per Thøstesen stoppede som det danske fodboldlandsholds personlige kok. Foto: Lars Poulsen

Ifølge Marie Hürdum, der er marketingdirektør i McDonald’s Danmark, kan spisende gæster fremover se frem til, hvad hun kalder et glædeligt og ønsket gensyn med Bearnaise-burgeren, gourmetkokken Paul Cunningham har udviklet til kæden.

'Homestyle Bearnaise er vores mest populære burger nogensinde – altså hvis man ser bort fra klassikerne', skriver Marie Hürdum i et mailsvar til Ekstra Bladet.

'Lige siden vi tog den af kortet, har vi fået rigtigt mange henvendelser fra vores gæster, der beder om at få den tilbage'

Foto: Emil Agerskov

Man kunne fristes til at tænke, at Cunningham-burgerens retur er et forsøg på at fjerne fokus fra Per Thøstesen som McDonald’s ambassadør. En påstand kæden dog blankt afviser over for Ekstra Bladet.

Der er tale om et retningskifte, som har været langt undervejs, bedyrer restaurantkæden.

'Det har været planlagt længe, at Homestyle Bearnaise er på menuen fra i morgen i stedet for Chicken Hot Curry. Vores kampagnekalender er ikke ændret, udtaler Marie Hürdum i et mailsvar.

Ovenpå Per Thøstesens dom på 40 dages ubetinget fængsel for simpel vold blev burgeren flået af menuen, som følge af McDonald's ry som familierestaurant og nultolerance overfor vold.