Beboere drives til vanvid af naboens tidsler

- Det er jo nærmest som snevejr, når det blæser. Frøene er over alt, lyder det fra de hårdt plagede beboere i Munkebo

Beboerne på Korvetten i Munkebo er ved at blive drevet til vanvid over byger af tidselfrø fra en nærliggende mark, som konstant driver ind over deres haver og ind i husene.

- Det er jo nærmest som snevejr, når det blæser. Frøene er over alt, lyder det fra Jørgen Magnussen, som blot er en af de mange tidsel-plagede beboere.

Jørgen Magnussen fortæller, at de hvide frø blæser rundt og hænger fast i alt.

- Vi taler om virkelig store mængder. De hænger fast i håret. Hvis vi sidder udendørs og spiser, så er de i maden og i kaffen. Her i varmen er de også alle steder indendørs, fordi vi har vinduerne stående åbne. Vi må støvsuge flere gange om dagen. Frøene er i sofaen, tæpperne og stolene. Det er simpelthen ikke til at holde ud, og det er urimeligt, at der ikke bliver gjort noget ved sagen, siger Jørgen Magnussen til Ekstra Bladet.

Foto: Helle Nordström, fyens.dk

Halvdelen af byen er ramt

Ifølge Jørgen Magnussen er det ikke kun seniorfællesskabet med de 16 huse, som er plaget af tidsel-generne.

- Vi taler om halvdelen af Munkebo, siger han.

Problemerne stammer fra en nærliggende, økologisk kornmark, som ligger lige ved siden af bofælleskabet. Marken er kommunalt ejet. Men kommunen har bortforpagtet marken til den økologiske landmand John Boerskov fra Seden Strandby.

Kommunen har krævet, at der ikke bruges sprøjtemidler til at holde tidsler og ukrudt nede.

- Jeg mener, at jeg har gjort alt, hvad man med rimelighed kan kræve. Jeg er ked af, at det ikke har nyttet mere, siger landmanden til fyens.dk, der har bragt sagen frem.

Svært at komme i marken

Landmanden henviser til, at han har haft svært ved at arbejde i marken på grund af det våde efterår i 2017 og det særligt tørre efterår i 2018.

Jørgen Magnussen fortæller, at han sidste år måtte lægge en græsplæne om, fordi den var fyldt med tidsler.

- Der er jo tale om frø, så der vokser jo også masser af tidsler i vores haver. Jeg lagde græsplænen om sidste år, fordi der var flere tidsler end græs. Nu er problemet akkurat det samme. Plænen er fyldt med tidsler igen, så nu kan jeg begynde forfra, lyder det opgivende fra den 69-årige mand.