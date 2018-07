Beboere i liebhaverkvarter raser: - De bruger det som toilet

Beboere ved Marmormolen i Nordhavn er godt trætte af, at unge mennesker benytter molen til at bade og holde fest. Ekstra Bladet besøgte molen og de unge, som naboerne klager over

Hedebølgen er over landet, og det får tusindvis af danskere til at søge mod vandet for at blive nedkølet i de stegende hede dagtimer.

Men det er langt fra alle, der er lige tilfredse med, at danskerne valfarter til havne og lignende for at få en dukkert.

Flere vælger nemlig at benytte steder, hvor man slet ikke må bade.

Et af de steder er ved Marmormolen i Nordhavn.

Her er flere beboere, som Ekstra Bladet har talt med, trætte af, at unge trodser forbuddet om at hoppe i vandet ved den private mole.

En af dem, der er meget utilfreds med situationen, er Mia Eton-McKinsey.

- Problemet er, at de bliver om aftenen og fester, råber og drikker sig fulde. Jeg kan jo godt huske, da jeg selv var lidt yngre. Der går jo fest i den. Og de har også musik med som spiller højt, og så bruger de området som toilet, smider affald, flasker og den slags, siger en vred Mia Eton-McKinsey til Ekstra Bladet.

Larmende gæster

Det er alt for meget, mener naboen til de larmende badergæster.

- Onsdag aften var et godt eksempel. Klokken kvart over to kiggede jeg på min telefon. Og der var der stadig mennesker på sandkajen, der larmede og havde musik med, siger Mia Eton-McKinsey.

Hun giver ikke meget for de kritikere, der siger, at det er, hvad hun kan forvente, når hun har købt en grund så tæt på vandet.

- Folk skal holde bøtte. Der er en tendens i samfundet til, at fordi at man bor i et såkaldt liebhaver-kvarter, og fordi man måske betaler en del for at bo her, og man har valgt at bo ud til vandet, så har du ikke ret til at være utilfreds med, at folk opfører sig som idioter. De der rige mennesker skal ikke brokke sig. Hvorfor må vi ikke det?

- Den præmis køber jeg slet ikke ind på. Jeg vil også gerne sove om natten. Jeg vil gerne udfordre de mennesker, der har den holdning, til fire-fem uger i træk først at kunne sove klokken fire om natten. Så bliver man træt i hovedet, lyder det fra Mia Eton-McKinsey.

Her ses det, hvordan de unge sidder omkring molen. Foto: Philip Davali

Forstår det godt

Ekstra Bladet tog torsdag aften omkring klokken 22 til Marmormolen i Nordhavn for at se situationen med egne øjne.

Ved molen boltrede omkring 150 mennesker sig. Nogle drak øl og vin i lange baner, mens andre med hvin og skrig hoppede i vandet fra molen.

Andre sad stille og roligt og hyggesnakkede. Alt i alt temmelig fredeligt og uden det store påstyr, når man så bort fra en gruppe helt unge drenge, der sloges for sjov og kom med tilråb til hinanden, og et brøl eller to når en person hoppede i vandet.

Flere af de unge mennesker, som Ekstra Bladet mødte, blev overraskede, da vi fortalte dem, at man slet ikke må bade ved molen.

- Vi vidste slet ikke, at man ikke må bade her, men hvis det ikke er okay, at offentligheden bader her, så burde der lukkes mere af på en eller anden måde, eller man burde sætte tydelige skilte, siger 27-årige Sebastian Gutierrez.

Thomas Volstrup og Sebastian Gutierrez var nogle af de mange unge, der hyggede sig ved molen. Foto: Philip Davali

På molen er der flere steder sat små hvide skilte op med ordene 'Privat område - vis hensyn'.

Men det er langt fra nok, lyder det.

- Jeg forstår da godt, at beboerne er irriterede. De har besluttet sig for at købe en dyr lejlighed ved vandet, og så er der en masse larm. Så jeg vil helt klart tænke over det, hvis jeg kommer her igen eller måske finde et andet sted, lyder det fra Thomas Volstrup.

- Men de er nødt til at skilte bedre med det, hvis de vil holde folk væk generelt. Folk kan jo ikke se, at det er privat, siger han.

Også Nikolai Ørsted og Anton Hornum tog en dukkert. Foto: Philip Davali

Også de to 20-årige mænd Anton Hornum og Nikolai Ørsted er overraskede over, at man ikke må bade ved molen. Ekstra Bladet fanger dem umiddelbart efter, at de kommer op fra deres dukkert.

- Vi bor i nærheden, så det er et dejligt sted at komme og bade, når der er så varmt, og der er mange andre unge mennesker her, lyder det fra Nikolai Ørsted.

- Men hvis beboerne er blevet lovet et stille område, så forstår jeg da godt, at de er trætte af det. Men når det så er sagt, så reklamerer kommunen jo med, at Nordhavn er den nye bydel. De reklamerer ikke med, at Nyhavn er den nye bydel for overklassen, og at det ikke er åbent for folket. Jeg forstår godt beboerne. Men de skriver jo på skiltene, at man skal 'vise hensyn', og ikke at det er forbudt at komme her, lyder det fra den 20-årige mand.

Flere hoppede i vandet fra molen, selvom man egentlig ikke må. Foto: Philip Davali

På molen var der masser af skrald. Foto: Philip Davali

Det er Anton Hornum enig i.

- Hvis de er blevet lovet et stille område, skal de jo selvfølgelig også have det. Men så må de gøre noget for det. Eksempelvis hyre vagter, lave hegn, tydeligere skiltning eller andet, for så åbent som det er nu, så inviterer det jo til, at man kommer.

De to mænd fortæller, at de ofte oplever, at der er fest i området.

- Man forstår godt, at det er frustrerende for beboerne. For folk er højrystede herude, og i weekenderne kommer de i store grupper og har deres soundboks med og skriger og skråler, og så ligger der meget skrald her også. Jeg har da også selv været her med flere venner og drukket øl, siger Nikolai Ørsted.

De to drenge vil umiddelbart ikke lade sig påvirke af, at området er privat i fremtiden.

- Når det så er sagt, så vil det ikke forhindre mig i at komme her. Men jeg vil nok tænke over at vise mere hensyn, siger Anton Hornum.

Elva og Louise anede ikke, at man ikke måtte benytte sig af Marmormolen. Foto: Philip Davali

På molen møder Ekstra Bladet også 38-årige Louise og 37-årige Elva.

De sidder og kigger ud over vandet og nyder en flaske hvidvin og snakker lavmælt sammen.

- Det er første gang, vi er her, og jeg vidste faktisk slet ikke, at det var privat. Vi valgte bare at sidde her, fordi der var sol, og fordi det så hyggeligt ud, lyder det fra Louise.

- Jeg kan dog godt forstå beboerne, og jeg er glad for, at det ikke er mig, der bor her. Jeg ville blive sindssyg af al den larm, og at folk sviner. Det er ret ulækkert. Jeg tror dog ikke, der er mange, der ved, at det er et privat område, fortsætter hun.

Det er hendes veninde Elva enig i.

- De burde måske gøre det lidt mere tydeligt end med de der små skilte, som er her. For det er ikke tydeligt, at det er privat, og så hopper folk selvfølgelig i, når det er så varmt, siger hun.

- Men jeg vil nok lade være med at komme her en anden gang. Jeg vil i hvert fald ikke genere nogen, lyder det fra Elva.

Da Ekstra Bladet forlod stedet omkring 22.30 torsdag aften var der igen faldet nogenlunde ro over Marmormolen, og folk havde pakket deres ting og var taget hjem igen.