Beboere om ny motorvej: Tåbelig idé

150 ejendomme berøres mere eller mindre, hvis den nye Egholmlinje med en 20 kilometer lang motorvej vest om Aalborg vedtages og sendes videre til behandling i Transportministeriet inden en sandsynlig, endelig blåstempling i Folketinget.

Hver femte af de 150 ejendomme - 30 i alt - står til fuld ekspropriering. De resterende 120 lodsejere langs eller tæt på Egholmlinjen eksproprieres delvist ud fra, hvad en kommission mener er en rimelig økonomisk kompensation for til gengæld at afgive noget af sin grund til anlæggelsen af den nye motorvej.

Ud over de to nævnte grupper er der en tredje, som ikke får nogen form for kompensation eller erstatning, selvom de risikerer værditab på deres ejendomme og støjgener fra den nye motorvej.

Ekstra Bladet har talt med et lille udpluk af de berørte beboere, som neden for fortæller, hvad det nye, store vejanlæg får af betydning for dem - menneskeligt og økonomisk - hvis projektet realiseres.

Per Wulff er en af de lodsejere, som ikke tilbydes kompensation (ekspropriering), selvom han har udsigt til støjgener fra den nye motorvej. Foto René Schütze

Per Wulff, 62 år, ingeniør-rådgiver og selvstændig skovbruger, bliver ikke eksproprieret:

- Selvom jeg ikke bliver berørt ved at få bygget vejen oven på eller på dele af min grund, så kommer den med den nye VVM-undersøgelses linjeføring endnu tættere på og giver dermed forøgede støjgener med værditab til følge af min ejendom, siger Per Wulff, der har boet på Nørholmsvej tæt ved linjeføringen i 12 år.

Her har han på sine 45 tønder land plantet skov og foretaget forbedringer af ejendommen i forventning til, at den tidligere linjeføring mindst 200 meter længere væk lå fast.

- Fem millioner i værditab er et godt gæt, hvis den nye linjeføring realiseres. Jeg synes, det er totalt latterligt at bruge så mange penge på et projekt, som vil være ødelæggende for et af Aalborg-områdets få rekreative områder med rigt dyreliv og smuk natur.

- Det er rent magtmisbrug. Kommunen, staten og industrien vil have vejen, og så er de er fløjtende ligeglade med mig, ser Per Wulff.

Kort om Egholmlinjen Den nye, opdaterede VVM-undersøgelse om den 20 kilometer lange motorvej vest om Aalborg ventes at komme i en otte uger lang offentlig høring inden for de nærmeste dage eller uger. Midtvejs i høringsfasen vil der være et virtuelt offentligt møde, hvor borgere kan komme med indsigelser. Efter høringsfasen sendes en indstilling til Transportministeriet, og i sidste ende kan motorvejen så realiseres, hvis et flertal i Folketinget vedtager en anlægslov for projektet. Fra en anlægslov eventuelt vedtages og til motorvejen står klar til indvielse vil der ifølge Vejdirektoratet gå cirka otte år. Prisen vurderes til at blive på cirka syv milliarder kroner. Den dyreste og mest tidskrævende del af byggeriet vil være den cirka én kilometer lange tunnel, der forbinder øen Egholm med den sydlige side af Limfjorden. Mod den nordlige side bygges i alt tre broer, hvoraf den ene er til kørende med gøremål på Egholm, mens de to andre er til henholdsvis syd- og nordgående vejbaner. 150 lodsejere berøres mere eller mindre af linieføringen. Det forventes at 30 af dem skal total-eksproprieres, mens de resterende 120 bliver delvist eksproprierede, fordi de skal afgive en del af deres jord til gengæld for en betaling fra staten. Der er indtil nu lavet aftaler om total-ekspropriering af 10 lodsejere. Der har været lavet flere VVM-undersøgelser, siden linieføringen første gang var på tegnebrættet i 1958. Den aktuelle linieføring blev besluttet i 2014, og nu er den seneste VVM-undersøgelse på trapperne. Om denne så - langt om længe, vil nogle mene - skubber gang i projektet er et godt spørgsmål. Modstanderne håber selvsagt, at planen droppes endeligt, så beboere i området kan få vished for fremtiden. Vis mere Luk

Lisbeth Fast har boet på sin gård syd for Limfjorden sammen med sin mand siden 2002. De betalte 4.5 millioner kroner for ejendommen og grunden dengang og ventes at kunne få 9-10 millioner kroner for herligheden i dag. Foto René Schütze

Lisbeth Fast, 60 år, billedkunstner, står til fuld ekspropriation:

- Min mand og jeg har boet her i knap 20 år, og vi havde intet hørt, da vi læste om den kommende, nye VVM-undersøgelse i den lokale avis. Vi var mildest talt chokerede og ringede til Vejdirektoratet for at høre mere om, hvad der skal ske med os, men vi kunne ikke få et klart svar, udover at vi står til at blive eksproprieret, fortæller Lisbeth Fast, der har 22 tønder land med heste og får på sin og ægtefællens trelængede gård.

Parret betalte 4.5 millioner kroner for gården og jorden i 2002 og forventer, at den aktuelle pris vil være på cirka 9-10 millioner. Som fuldt eksproprieret kan de således se frem til kompensation fra staten - og en pæn fortjeneste - ved en mulig overdragelse af deres livsværk.

Alligevel har Lisbeth Fast deltaget i den mangeårige modstand mod Egholmlinjen.

- Det handler ikke om mig, men noget større og meget betydningsfuldt, siger hun og fortsætter:

- Et fantastisk og unikt naturområde med truede dyrearter forsvinder muligvis. Det er både skrækkeligt og i strid med visse EU-regler, og det vil jeg ikke bare acceptere.

Niels Erik Jensen har bl.a. islandske heste på sine 18 tønder land, som han så nødigt vil af med til en ny motorvej. Foto René Schütze

Niels Erik Jensen, 54 år, selvstændig elektriker, står til fuld ekspropriation:

- Det er den mest hjernedøde idé, jeg har hørt om. Jeg er med på, at man skal udvikle, men hvorfor bygger man så ikke en ringvej i stedet for at lukke Aalborg inde mellem den eksisterende E45 og en ny, unødvendig Egholmlinje, siger Niels Erik Jensen, der har boet på sin landejendom med sin kone siden 1997. Parret har 18 tønder land og islandske heste til hobbybrug.

- Man kommer aldrig til at kunne bo så bynært og samtidig midt i skøn natur igen, tilføjer Niels Erik Jensen, der har seks kilometer til centrum af Aalborg.

Han er tilfreds med at stå til fuld ekspropriering, men forholder sig stadig kritisk med afsæt i de nævnte argumenter og udsigten til at skulle vente længe på en endelig afgørelse.

- Uanset at vi fik en fin pris med en god fortjeneste ved at flytte herfra, så vil vi jo blive, så længe vi kan, fordi vi elsker at bo her, som det er nu. Og hvad med alle de andre beboere i området, som ikke er lige så heldige som os, siger Niels Erik Jensen med henvisning til de mange beboere, som enten delvist eller slet ikke får kompensation for de støjgener og andre ulemper, som en ny vej vil medføre.

Vejdirektoratet er et instrument, som forsøger at være så grundige, uvildige og professionelle som overhovedet muligt, og det er politikerne og ikke direktoratet, der beder om undersøgelser af visse anlægsopgaver. Som sådan svarer projektchef for VVM-undersøgelsen af Egholmlinjen hos Vejdirektoratet, Niels Fejer Christiansen på dele af den kritik, som modstandere mod den nye motorvej til cirka syv milliarder kroner har udtrykt over for Ekstra Bladet. - Det er både først og sidst poltikerne, der bestemmer, hvad vi skal undersøge. Derimellem er det svært hele tiden at være totalt åbne om alt, hvad vi gør i processen, som især fokuserer på de vejtekniske og miljømæssige forhold, siger Niels Fejer Christiansen. Han bekræfter, at den opdaterede VVM-undersøgelse er på trapperne og blot mangler at være omkring relevante ministre og Folketingets Transportudvalg, inden den offentlige høring af otte ugers varighed formentlig kan begynde en gang i marts. - Jeg forstår udmærket, at folk gerne vil have vished for, om projektet realiseres. Det må være en stor belastning ikke at vide, hvad fremtiden bringer, siger Vejdirektoratets projektleder. Vis mere Luk

