Beboere raser: 300 lastbiler dagligt i 40 år

Arbejdet med at anlægge den kunstige ø Lynetteholmen i Københavns Havn kan betyde, at 300 lastbiler læsset med jord dagligt skal køre tæt forbi bebyggelsen Margretheholm i op til 40 år.

Det kan man læse i et oplæg, som lige nu er i høring, skriver Politiken Byrum.

- Det virker meget underligt, at man i den nye kommuneplan bruger ord som tryghed, gode vilkår for børn og klimabekymringer.

- Og så ser vi et vvm-udspil fra By & Havn som det her, hvor man kun snakker om jordopfyldning. Ikke et ord om, hvad man vil gøre ved, at alle de lastbiler skal køre i et område fyldt med legende børn og skolebørn, siger Christian Kjærgaard-Winther, bestyrelsesformand i Den Overordnede Grundejerforening Margretheholm til Politiken Byrum.

Det er meningen, at Lynetteholmen skal placeres ud for Refshaleøen. Eneste vejforbindelse til øen er Refshalevej, der går vest om Margretheholm. Vejen betragtes i forvejen som en udfordring for blødere trafikanter, hvilket har fået By & Havn til at foreslå, at lastbilerne skal væk fra Refshalevej og i stedet køre øst om Margretheholm.

- Men med de nye forslag kommer der blot tung trafik på den anden side af bebyggelsen i en afstand af cirka 50 meter, siger Christian Kjærgaard-Winther.

Udelukker intet

I en sms til Politiken Byrum skriver By & Havns havnebygmester og anlægschef, Hans Vasehus:

'Vi udelukker i udgangspunktet ikke nogen løsninger i processen med at anlægge Lynetteholm. Vi er i forbindelse med den forudgående høring om Lynetteholm kommet med to mulige bud på en adgangsvej, som kan indgå i vvm-undersøgelsen, men har ikke lagt os fast på noget og er åbne for alle forslag.'

Ifølge Hans Vasehus bliver muligheden for at sejle jorden også undersøgt.

