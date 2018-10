Beboere raser efter nedlæggelse: - Det er uanstændigt uden lige

Millioner af ekstra skattekroner er på vej til den forgældede og skandaleramte Aarhus Letbane. Det betyder farvel til busruter over hele Region Midtjylland

Ikke færre end 27 busruter i Region Midtjylland fra Grenå i øst til Ringkøbing i vest står til at blive nedlagt på grund af omfattende besparelser i regionens trafikselskab, Midttrafik.

Midttrafik skal spare 46,3 millioner kroner på busserne. Men samtidig skal der overføres 21 millioner fra regionens kasse til Aarhus Letbane, som regionen ejer halvdelen af. Aarhus Kommune ejer den anden halvdel.

Busdøden rammer især de mindre byer i regionen. En af dem er Sorring mellem Silkeborg og Aarhus, hvor de 1.100 beboere er rasende over nedlæggelsen.

Bussen er vores livsnerve

- Rute 112 er vores livsnerve. Det er den eneste form for offentlig transport for skolebørn, gymnasieelever og pensionister. Lukker den, er alle nødt til enten at få en bil eller flytte, siger keramiker Ingelise Hornbech Nielsen, som er en flittig busbruger.

- Det er uanstændigt uden lige, og det rammer kun de svageste, børn og ældre, mens letbanen kan få millioner. Politikerne skulle skamme sig, siger 72-årige Ingelise Hornbech Nielsen til Ekstra Bladet.

Keramiker Ingelise Hornbech Nielsen: - Det er uanstændigt at nedlægge lokalbussen og samtidig forgylde letbanen. (Foto: Ernst van Norde)

Hendes holdning deles af hver og en, som Ekstra Bladet har talt med i Sorring. En af de mest ihærdige modstandere er sfo-pædagog Ivan Greve, som kalder regionens beslutning for 'noget rod'.

Død bus lukker byen

- Det er simpelthen dårlig planlægning. Når bussen forsvinder, går det ud over hele byens liv. De unge kan ikke komme i skole, og de ældre kan ikke komme til tjek på sygehuset. Ingen gider flytte hertil.

- Det siger jo sig selv, at en død busrute skaber en død by, siger Ivan Greve - selv byrådsmedlem i Silkeborg for S.

- Jeg har hørt, at letbanen har regnet 16 millioner forkert på sit strømforbrug, og derfor skal have større tilskud. Det er jo amatøragtigt, siger han.

Ingen alternativer

Handelsskoleelev 18-årige Rikke Schmidt ankommer midt på eftermiddagen med bussen fra Silkeborg. Hun ærgrer sig over, at rute 112 skal lukkes.

- Så kan jeg hverken komme til eller fra skole. Der er ingen alternativer. Det bliver virkelig et problem, når man nedlægger kollektiv trafik her ude på landet, siger hun.

18-årige Rikke Schmidt tager dagligt bussen til og fra Silkeborg Handelsskole: - Uden bus kan jeg hverken komme til eller fra skole. (Foto. Ernst van Norde)

17-årige Jakob Gammelgård Steffensen, EUX-elev i Silkeborg, er helt enig:

- Man kan ikke bare trække tæppet væk under vores lille by. Andre småbyer har flere busruter, men her er 112'eren den eneste. Jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre.

Huse sættes til salg

I den lokale brugs går snakken om, at folk er begyndt at sætte deres huse til salg, fordi det bliver for dyrt og bøvlet uden bussen.

- Det er rigtig træls, for vi vil gerne blive i Sorring. Men pladsen er trang, siger frisør Stinne Boes Lützhøft, hvis hjem ligger 50 meter fra stoppestedet.

- Og det er ikke mindre træls at opleve, at vores skattepenge i stedet for at gå til en busrute ryger i letbanens kasse. Dem får vi ikke noget for længere, siger hun.

Frisør på barsel, Stinne Boes Lützhøft): - Surt at vore skattekroner ryger i letbanens kasse. (Foto: Ernst van Norde)

82-årige Ella Jensen og hendes ægtefælle har boet på Sorring-egnen hele livet. Deres otium er et moderne rækkehus i bykernen.

- Vi har altid taget bussen, den gode gamle rutebil mellem Aarhus og Silkeborg. Bussen skaber tryghed for os, siger Ella Jensen.

Rute 112 betyder alt

Naboen Jytte Stephensen, 77 år, er fuldstændig enig.

- 112'eren betyder alt for byen. Lukker de den, kan vi hverken komme frem eller tilbage, siger Jytte Stephensen.

Regionsrådet har udskudt sagen til nytår for at give kommunerne i Region Midt tid til at ændre deres budgetter og gerne overtage busruterne.

***

Dybt forgældet letbane

Aarhus Letbane A/S ejes 50/50 af Region Midt og Aarhus Kommune. Selskabet har indtil nu ikke tjent en krone og er dybt forgældet. Aktuelt er gælden på 2,2 milliarder kroner i form af lån og kassekredit.

Men hertil skal lægges en voldsom afskrivning på 700 mio. kroner og ikke mindst et flere år gammelt statsbidrag på en mia. kroner. Staten trak sig dog ud for flere år siden efter stort rod i letbanens indledende fase..

Flere år forsinket

Letbanen var halvandet år forsinket ved åbningen af 1. etape i julen 2017. Siden er Odder-banen efter flere års lukning begyndt at rulle. Og senest er Grenå-banen efter to års lukning begyndt at prøvekøre de el-drevne tog.

Letbanens kommunikationschef, Jens Velling, afviser overfor Ekstra Bladet, at forkerte tal for el-forbruget er skyld i den seneste ekstraregning på 16 mio. kroner.

'De 16 mio. kr. skyldes hovedsageligt en prisindeksregulering af udgifterne fra 2018 til 2019 samt stigende udgifter til driften, fordi vi i 2019 kommer til at køre i fuld drift i modsætning til i år', skriver han i en mail.