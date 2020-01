Beboerne holder vejret: Ny demo ved skandalebyggeri

3F afholder demonstration i dag på Nørrebro for at markere utilfredshed med udenlandske murere, der arbejder uden overenskomst på et byggeri af et seniorbolig-fællesskab. Sidst gik det helt galt

Sidste gang blev der væltet et stillads og en Porsche - og nu er den så gal igen på en byggeplads på hjørnet mellem Tikøbgade og Lundtoftegade på Nørrebro.

Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) under 3F afholder tirsdag eftermiddag en demonstration efter at have konstateret, at totalentreprenøren Dansk Boligbyg tilsyneladende har hyret et murerfirma uden overenskomst.

Ekstra Bladet er på stedet, hvor alt klokken 13 foregår roligt.

Foruden avisen er politiet mødt op med cirka ti betjente.

Politiet er også til stede ved demonstrationen. Foto: Anthon Unger

I december måned kulminerede længere tids tumult omkring byggepladsen med, at op mod 400 stilladsarbejdere samlede sig i protest mod, at en underentreprenør, DS Byggeri, stod bag social dumpning på pladsen.

Det udviklede sig dengang til voldsomme scener med sammenstød, et stillads, der blev revet ned, og en hvid Porsche Cayenne, der blev væltet.

Dengang skrev Københavns Politi på Twitter:

'Vi er massivt til stede i Lundtoftegade, hvor en faglig konflikt har resulteret i voldelige sammenstød, omfattende hærværk og vold. Vi opfordrer parterne til at gå dialogens vej - både med os og hinanden. Vi vil dog skride konsekvent ind over for kriminelle handlinger.'

Tumulten dengang ente med, at Dansk Boligbyg gik med til at hyre ansatte på ordnede forhold, og at samarbejdet med DS Byggeri ophørte.

Men de ordnede forhold holdt ikke stik ifølge Rasmus Kreutzmann, faglig sekretær i 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF).

- Jeg var forbi pladsen med en rumænsk tolk, da vi havde fået underretninger om, at der gik udenlandske murere rundt uden overenskomst, men da vi kom, var de smuttet ud ad bagdøren.

Så voldsomt gik det for sig sidst, der var demo ved byggepladsen. Foto: Ekstra Bladet

- Derfor har vi indkaldt Dansk Boligbyg til møde i dag (kl. 14, red.) og vil bede dem om at få tegnet overneskomst. Sker det ikke, vil næste træk være en lovlig blokade og efterfølgende sympatikonflikt, hvor vi vil bede andre organisationer om at gå med, så en række faggrupper ikke møder op på job på pladsen, hvilket vil ramme dem hårdt, siger han.

Rasmus Kreutzmann forventer ikke, at der vil komme samme scener i dag som i december måned.

- Det er jo gået hen og blevet Danmarks mest berømte og berygtede byggeplads, men jeg har i de år - jeg har været i branchen - aldrig oplevet noget så voldsomt som det, der skete i december, og jeg er sikker på, at det vil foregå stille og roligt i dag siger han.

Direktør: Ingen kommentar

Administrerende direktør i Dansk Boligbyg Anton Nørgaard oplyser til Ekstra Bladet, at man ikke har nogen kommentar til sagen, før mødet er afsluttet.

- Vi har ingen kommentarer lige nu, men afventer resultatet af det møde, vi skal have klokken 14, og så må vi tage bestik af situationen bagefter, lydet det fra Anton Nørgaard.