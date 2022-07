Beboerne i Sandvad flytter til Nordjylland

Det gav ragnarok, da Ekstra Bladet for lige under et år siden kunne afsløre, at Udlændingestyrelsen ville flytte cirka 14 udviste, morddømte og pædofile udlændinge ind i det allerede eksisterende asylcenter i Sandvad.

Nu er en ny kontrakt i hus mellem Udlændingestyrelsen og en ny operatør.

Det skriver Styrelsen i en pressemedelelse.

Opgav samarbejdet

Med beskrivelsen 'psykisk sårbare' fortalte Udlændingestyrelsen både Vejle Kommune og de lokale i byen Sandvad, at der i løbet af efteråret vil komme nye beboere på det tidligere plejehjem i Sandvad.

Ekstra Bladet kunne dog afsløre, at psykisk sårbare langt fra var dækkende for de kommende beboere.

Samtlige af beboerne havde baggrund som mordere og pædofile og var blandt de absolut tungeste i gruppen af udviste udlændinge i Danmark.

Styrelsen måtte efter afsløringen opgive samarbejdet med Vejle Kommune og meddelte i slutningen af 2021, at de 14 beboere, som dengang allerede var flyttet til Sandvad, ville flytte ud igen inden 1. oktober 2022.

Til Vrå

Efter en udbudsrunde - som ikke var til stede i første omgang med Center Sandvad - har Styrelsen netop offentliggjort, at de nuværende beboere på Center Sandvad flytter til Botilbuddet Norden ApS, som ligger i Vrå.

Flytningen sker 1. september 2022.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger kommer beboerne til at bo bygninger, som ligger to kilometer væk fra Vrå skole, SuperBrugsen, Vrå Højskole og stationen.

Læs også: Kan score 125 millioner på udviste asylansøgere