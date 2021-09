Bedre forhold for fødende i trekantområdet - 100 millioner på vej

Et meget omdiskuteret emne får nu endelig lidt medvind og en indsprøjtning på 100 millioner. - i hvert fald i trekantområdet.

Det fremgår af den aftale, som et flertal bestående af Venstre, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Konservative, Liberal Alliance, SF, Dansk Folkeparti indgik tirsdag aften.

Kun Enhedslistens to medlemmer står uden for aftalen.

- Jeg er glad for, at vi endnu en gang kan lande et bredt forlig, og at aftalepartierne med denne budgetaftale videregiver et godt økonomisk grundlag til det kommende regionsråd. Vi har afsat et historisk højt beløb til en række prioriterede områder. Samtidig er vi optaget af at fastholde en solid økonomi. Vi får store engangsudgifter i de næste år, når OUH flytter. Vores gode økonomi skal sikre, at vi undgår sparerunder og stop-go-beslutninger i den forbindelse, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V) i en pressemeddelelse.

I 2020 var der 3.333 fødsler i Kolding Sygehus. Det tal forventes at stige med omkring 600 til 2025. Foto: Ernst van Norde

Et lettet sygehus

De fødende kvinder i trekantområdet og deres partnere kan i fremtiden forvente flere hænder.

Og det glæder lægelig direktør ved Kolding Sygehus, Thomas Larsen, som de seneste år har oplevet stærkt stigende fødselstal.

- Vi er både lettede og glade – både på vores patienters vegne, menhelt klart også på vores medarbejders vegne.

- Vi har oplevet udfordringer på en række områder, men det hele vender tilbage til manglende hænder og pladsmangel.

Ifølge Thomas Larsen har trekantområdet været udfordret på alle områder helt fra kvinden bliver gravid i de aller første uger.

- Det er både jordmoderbesøg, skanninger, ekstra opsyn til særlige gravide, undersøgelser og lignende. Derudover har sygehuset været udfordret på manglende lokaler og en ikke optimal neonatalafdeling.

Alt sammen noget, som Thomas Larsen nu mener, vil blive meget bedre.

- Vi havde nok en forventning om, at de her penge skulle komme, så vi har faktisk allerede været ude og ansatte ekstra jordemødre og en fødselslæge allerede i sommers.

- Derudover er vi i fuld gang med at kigge på tegninger og finde ud af, hvordan vi kan løse vores logistikproblem. Som udgangspunktet har vi i dag vi otte fødestuer og to undersøgelsesrum. Jeg ved ikke, hvordan det præcist bliver løst, men jeg regner med, at vi kommer op på forhåbentlig 12 stuer. Og så skal vi have helt ny neonatalafdeling, forklarer Thomas Larsen.

En privat fødeklinik

I Region Syddanmark har man arbejdet med en ny fødeplan, der skal sikre, at mor, barn og hele familien får de bedste vilkår for en god start på livet.

Blandt andet bliver der etableret to jordemoderledede fødeklinikker i Odense og Kolding.

I Odense vil regionen drive klinikken, mens der i Kolding bliver tale om en privat fødeklinik.

Den private klinik i Kolding etableres i nærheden af Kolding Sygehus og skal hvert år være et tilbud til cirka 200 fødende kvinder i et forsøg på at aflaste Kolding Sygehus’ fødeafdeling samtidig med at give de fødende en valgmulighed.

Meningen med at placere klinikken i Kolding er ifølge Region Syddanmark, at der i tilfælde af akut behov for overflytning af mor eller barn, skal være kort til fødeafdelingen på sygehuset.

Og om de 100 millioner er nok til at få gode forhold til de fødende i trekantområdet, mener Thomas Larsen helt bestemt.

- Jeg kan kun sige, at jeg kan godt arbejde med det her, så jeg kan forbedre området. Det er det løft, vi trænger til, siger Thomas Larsen.