Den finske naturfotograf Tero Pylkkanen var både tålmodig og heldig, da han i slutningen af juni camperede med familien i østfinske Kuhmo.

Familien havde taget ophold i et skjulested velegnet til at indfange naturen uforstyrret, da en brun bjørn dukkede op. En times tid senere dukkede endnu en bjørn op, og de to bjørne begyndte at se hinanden an.

Endnu to timer passerede, før de to bjørne røg i totterne på hinanden, i hvad Tero Pylkkanen kalder den 'bedste bjørnekamp nogensinde'.

- Jeg befandt mig i skjulestedet sammen med min familie, og de her to bjørne fulgte hinanden i måske et par timer, og så greb de heldigvis til handling lige foran vores skjulested, fortæller den finske fotograf til fotobloggen Petapixel.

Se Tero Pylkkanens optagelser af bjørnekampen over artiklen.

