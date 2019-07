Bedstefar gav sygeplejersker hash-kage

Et taknemmeligt familiemedlem ville forkæle sygeplejerskerne på et engelsk hospital med en kage

Der var ingen af sygeplejerskerne, der anede uråd, da de 27. maj tog imod en kage, som en ældre herre havde bragt dem for at sige tak.

Kagen var rester fra hans barnebarns 18-års fødselsdag, og den ældre herre var formentlig ikke klar over indholdet i den, oplyser politiet.

Det skriver BBC.

Episoden, der skete på hospitalet i Warrington, havde heldigvis ingen voldsomme konsekvenser for de ansatte, der spiste kagen, oplyser ledelsen på hospitalet.

Ingen lagde mærke til 'den mærkelige duft'

Tilsyneladende var der ingen, der lagde mærke til den mærkelige lugt, som kagen havde, og det var først da en af hospitalets ansatte smagte kagen, at de blev mistænktsomme.

Det lokale politi i Cheshire fortæller, at betjente blev gjort opmærksomme på, at personalet på hospitalet var blevet tilbud en hjemmelavet kage, der 'tilsyneladende indeholdte stoffer'.

Tests har senere vist, at 'red velvet'-kagen indeholdte cannabis.

- Vores efterforskning viser, at herren, der gav kagen, ikke var klar over indholdet, da det var rester fra hans barnebarns fødselsdagsfest, siger en talsmand fra politiet, ifølge BBC.

Ingen konsekvenser

Politiet oplyser samtidig, at det ikke får nogen konsekvenser, men at bedstefarens barnebarn har fået sig en 'alvorssnak' med politiet, og at kagen nu er destrueret.

I flere tabloide britiske medier blev en unavngiven medarbejder citeret for at sige, at flere af de ansatte, der spiste kagen, pludseligt blev mere afslappet.

Den udlægning tager Warrington Hospital dog afstand fra i et opslag på Facebook:

Ifølge hospitalets NHS Foundation Trust, der er en uafhængig organisation under det britiske sundhedsvæsen, så har patienterne ikke lidt overlast.

I første omgang forsøgte ledelsen på hospitalet at benægte, at nogen havde spist af kagen, men chefen for sygeplejerskerne, Kimberley Salmon-Jamieson, fortæller, at en af sygeplejerskerne fik en bid af kagen, inden hun sluttede sin vagt.

- Vi har nu bedt vores personale om at være opmærksomme med de spiselige gaver, de modtager, tilføjer hun.

Det står ikke klart, hvem af bedstefarens familiemedlemmer, der blev behandlet, eller hvad vedkommende blev behandlet for.

