Bedstemor anholdt: - Jeg er så glad

Som regel er det kriminelle, der bliver anholdt af politiet. Men engelske Anne Brokenbrow havde aldrig været i karambolage med loven igennem sit 104-årige lange liv.

Derfor satte hun sig for at blive anholdt.

Den historie bringer flere britiske medier, heriblandt BBC.

Anne bliver eskorteret af politiet efter, at hun blev 'anholdt'. Foto: Ritzau Scanpix

Til dagligt bor den ældre dame på et plejehjem i den engelske by Bristol. Her skrev hun en såkaldt 'bucketlist', som er en liste over ting, man vil opleve, inden man dør.

På listen stod der blandt andet:

'Mit ønske er, at jeg bliver anholdt. Jeg er 104 år gammel, og jeg har aldrig gjort noget forkert'.

En velgørenhedsorganisation fik nys om Anne Brokenbrows liste og greb straks til handling.

I løbet af kort tid fik de overtalt det lokale politi til at møde på plejehjemmet og 'anholde' Anne Brokenbrow.

Da politiet mødte op, gav det et stort smil på munden hos Anne. Hun blev både sat i håndhjern og sad på bagsæddet i politibilen, imens de kørte rundt i området.

- Jeg har haft en fantastik dag. Sådan noget er aldrig sket for mig før. Jeg havde det meget sjovt, siger Anne Brokenbrow til mediet.

Politibetjentene syntes også, at det var god dag.

- Da jeg fik mailen, tænkte jeg med det samme, at det var en god idé og et godt formål. Vi var glade for at tage del af det, siger Kelly Foyle, som stod for anholdelsen.

Rob Cole, som var den anden betjent på stedet, frygtede for, at Anne Brokenbrow overhovedet ikke kunne huske, at hun ville anholdes.

Men det hele gik som smurt.

- Heldigvis modsatte hun sig ikke anholdelsen, fortæller han.

Anne Brokenbrow var yderst glad for at blive anholdt. Foto: Ritzau Scanpix

Anne Brokenbrow har boet på plejehjemmet i ti måneder.