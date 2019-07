Bedstemor forvekslede sexlegetøj med sokker

Videoen er allerede blevet set over en million gange og blevet delt vidt og bredt.

Men det er måske også klart.

Det er i hvert fald ikke hver dag, at man ser en ældre dame med sexlegetøj på fødderne som sokker.

En 21-årig japansk mand har delt på sin Twitter-profil, at hans bedstemor havde forvekslet hans fleshlights (afstøbninger af skeder red.) med to termosokker.

Til videoen af den ældre kvinder med de lyserøde 'sokker' har han skrevet, at bedstemoderen havde fortalt, at hun ville låne et par sokker, fordi hun var kold.

Da han efterfølgende gik ind på værelset og så, hvad hun havde taget på, blev han noget chokeret.

Den virale video har virkelig fået folk til at krumme tæer. Foto: Twitter

Ovenpå den chokerende opdagelse af sin bedstemor med to lyserøde plastik-skeder rundt om fødderne, viste det sig også, at de to var ret svære at få af.

Den 21-årige måtte derfor virkelig trække til for at få dem af.

Men selvom sexlegetøjet overlevede at blive trukket af den ældre kvindes fødder, fortæller han på Twitter, at han ikke har tænkt sig at bruge dem længere.

I stedet skrev han på sin profil, at de er ledige, hvis andre følte sig fristede.

Historien er gået viralt og er delt over 78.000 gange samt liket over 230.000 gange.