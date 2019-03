Begejstrede branditter: Bestseller boomer byen

Mandag blev det endelig besluttet i byrådet, at Bestseller har tilladelse til at bygge 'Bestseller Tower & Village'

Når man går ned igennem Brande, er den brostensbelagte, lille gågade fyldt med små butikker og caféer. Selvom gågaden ikke er særlig lang, er der alligevel, hvad hjertet begærer - en frisør, en Matas, et par tøjforretninger, en genbrugsforretning og så videre. Men snart kommer Brandes detailhandel til at eksplodere. Byen skal nemlig have en ny by ejet af modegiganten Bestseller.

Gågaden i Brande har masser af små butikker at byde på, dog vil den nye by komme til at overhale den gamle indenom med cirka 60 planlagte butikker. Alle ser dog positivt på det nye tiltag. Foto: Ernst van Norde

Mandag aften blev det endelig besluttet i byrådet, at Bestseller har tilladelse til at bygge deres 645.000 kvadratmeter store by, som kommer til at rumme omkring 60 butikker, boliger, hotel- og konferencecenter, kontorlokaler, caféer, restauranter, uddannelsesinstitutioner, legepladser, cykelstier, en tankstation og en 320 meter høj bygning.

Ambitiøs borgmester: Vil have højhusturister til Brande

Man skulle tro, at det fik byens eksisterende forretninger til at ryste i bukserne, men tværtimod. Alle elsker tilsyneladende Bestseller.

Martin Blomstrand, ejer af Café Tankefryd

Foto: Ernst van Norde

Jeg tror helt bestemt, at det giver flere mennesker og flere besøgende i vores café. Jeg er ikke bekymret for opdelingen af byen, for jeg er sikker på, at de vil sørge for en god forbindelse mellem den eksisterende by og den nye. Jeg er sikker på, at Bestseller kun vil det bedste for byen. De personer, som ser negativt på det, er jo mest folk, der ikke bor i Brande.

Alice Nielsen, ejer af Hair Fashion

Foto: Ernst van Norde

Jeg siger bare 'thumbs up'. Det er nemlig med til at holde vores lille by på landkortet. Faktisk tror jeg, at de fleste i Brande er stolte over at have en person som Anders, der gerne vil byen og gerne vil investere i byen.

Jeg tror ikke, at det har nogen som helst indvirkning på min forretning. Jeg har en stabil og god kundekreds. Til gengæld synes jeg virkelig, at det er skønt med noget nytænkning.

Helle Ovesen, ejer af massør- og akupunktørklinik

Foto: Ernst van Norde

Jeg ser flere arbejdspladser og positive ting for byen. Det er jo skønt med en mand som Anders. Jeg kan godt være lidt bekymret for opdelingen af byen. Der er også nogle af mine patienter, som har spurgt, om jeg nu rykker med ind til den nye del. Der har jeg svaret, at det gør jeg ikke. Jeg håber, at der i fremtiden også vil være liv i den gamle Brande Bymidte.

Morten Orluff, ejer af Tøjeksperten

Privatfoto

Jeg ser kun på det med positive øjne. Vi har været her i 16 år og har rigtig mange faste kunder. Selvfølgelig vil der være nogle af mine kunder, som skal ud og se, hvad det nye er for noget. Jeg tror dog, at det kommer til at være en helt anden type butikker, som kommer til at ligge i den nye by. I værste fald bliver jeg jo nødt til at dreje nøglen, men så kan jeg som Brande-borger glæde mig over et stort udvalg af butikker og alt det andet, det vil give til byen.

EDC spår mere vækst

Foto: Ernst van Norde

I ejendomsmægler forretningen EDC i Brande er de også kun positive over det kommende projekt. Og selvom der kommer en 320 meter høj bygning, som uden tvivl vil tårne sig op i landskabet, er det ikke noget, der vil påvirke boligmarkedet, mener de - tværtimod.

- Vi tror, at det kommer til at skabe øget vækst. Øget vækst i byen giver automatisk øget vækst i boligmarkedet. Den 320 meter høje bygning får da sikkert betydning for enkelte tilfælde, men når man vejer det positive op imod det negative i hele det her projekt, er det stadig en rigtig god ting for Brande, siger Camilla Lund Hansen, daglig leder i EDC Brande.

- Når vi snakker med folk her i byen, er det også udelukkende positive ting, vi har hørt. Jeg tror, at mange faktisk er taknemmelige for, at vi har Bestseller og Anders, som gerne vil investere og bygge netop her i Brande. Han kunne jo lige så godt have valgt et andet geografisk sted, slutter Camilla Lund Hansen.

Hvornår byen skal bygges, er stadig uvist, og den estimerede pris holder Bestseller også for sig selv.

Én ting er sikkert - Brande glæder sig.