Begrænser kvinders ret til kørekort

Talibans øverste leder, Hibatullah Akhundzada, har for nyligt beordret kvinder til at bære heldækkende beklædning i offentligheden i Afghanistan. Nu står kvinders ret til at køre bil for skud

Kvinders ret til at køre bil i Afghanistan kan snart høre fortiden til.

Taliban har nemlig bedt kørelærere om at stoppe med at udstede kørekort til netop kvinder. Det skriver vg.no.

- Vi fik at vide, at vi ikke skulle tilbyde køreundervisning og ikke udstede kørekort, siger Adila Adeel, en 29-årig kvindelig kørelærer, som ejer en trafikskole i Herat, til VG.

Beskeden bliver bekræftet af leder af Herat Traffic Management Institute, Jan Agha Achakzai, der fører tilsyn med køreskoler. Han oplyser, at de mundtligt er blevet bedt om at stoppe med at udstede kørekort til kvinder.

I netop Herat har det ellers ikke været ualmindeligt, at kvinder kørte bil. Men det kan det altså meget snart blive.

En i rækken

Taliban overtog magten i Afghanistan 15. august sidste år. Det skete, da gruppen indtog landets hovedstad, Kabul, i kølvandet på at have indtaget en stribe provinsbyer på kort tid.

Siden er en række hårde tiltag, der især rammer kvinder, blevet indført i landet. Lørdag blev et af de strengeste indført. Det skete, da gruppens øverste leder, Hibatullah Akhundzada, beordrede landets kvinder til at bære heldækkende beklædning i offentligheden.

'De skal være iført et klæde fra top til tå, som traditionen foreskriver og for at vise respekt,' fremgår det af et dekret fra lederen.

Kvinderne opfordres til at bære en altdækkende, blå burka, skriver Nyhedsbureauet Reuters. Og netop den blå burka blev et globalt symbol på Talibans hårde styre i Afghanistan fra 1996 til 2001.

Taliban har ellers hævdet, at gruppen ikke vil holde landet i lige så stramt et greb, som det var tilfældet dengang.

Alligevel har piger fra syvende klasse og opefter svært ved at få lov til at gå i skole.

Først tilbage i marts 2022, over et halvt år efter Taliban overtog magten, fik pigerne lov til at komme tilbage på skolebænken. Dog var det blandt andet med krav om hijab, et tørklæde, der dækker håret, halsen og skuldrene.

Men det varede kun få timer, og så blev pigerne sendt hjem igen, skrev TV 2.

- Vores hjerter græder og bløder. Hvor længe skal vi holde det ud? Hvilken synd har vi begået, sagde en grædende afghansk pige til nyhedsmediet TOLOnews dengang.