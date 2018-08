Behåret 'stink-monster' skyllet op på strand

Et loddent, deformt og ildelugtende dyr er skyllet i land ved landsbyen Pakhachi i det østlige Sibirien til stor undren for de lokale.

Ingen kan nemlig sige, hvilket dyr, der er tale om.

Det skriver flere medier, heriblandt The Siberian Times.

Dyret, der er cirka tre gange så stort som et menneske, har en lang hale, men intet hoved eller øjne, og er for tungt til, at de lokale kan flytte det.

Måske en mammut

Flere har gættet på, at dyret kunne være en mammut, der har ligget i jorden i tusindvis af år, og som er dukket op som følge af den varme sommer.

- For mig er det mest interessante, at væsenet er dækket af pels. Kunne det være en slags fortidsskabning, spørger Svetlana Dyadenko, der ifølge avisen var en af de første, der opdagede mysteriet og delte det på nettet til stor undring.

- Det ligner måske mere en behåret blæksprutte, gætter hun.

Den lokale marinebiolog Sergei Kornev har dog et bud på, hvad det mystiske dyr på stranden kan være.

- Hvaler kan få bizarre former, når de bliver påvirket af havet, tid og både store og små dyr, siger han til The Siberian Times.

- Det er kun en del af en hval, ikke en hel en, slår han fast.

Det er langt fra første gang, der er blevet fundet skabninger, som ingen i første omgang kunne artsbestemme. Tidligere på året skyllede et lignende 'monster' op på en strand i Filippinerne.

Mystisk havdyr skyllet i land: Eksperter ved ikke, hvad det er