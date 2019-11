Behandling til transkønnede børn: - Kan forhindre selvmord

Transkønnede børn og unge under 18 år tilbydes hormonbehandling. Et tilbud, der kan forbedre livskvaliteten for transkønnede, mener flere eksperter

I dag kan børn helt ned til 11 år få behandling, som stopper deres pubertet, fordi de er transkønnet.

Når de fylder 15 år, kan de gå i gang med reel hormonbehandling, som sætter et kønsskifte igang.

- Vi kunne se, at der er en gruppe unge med voldsomt forringet livskvalitet på grund af kønsuoverensstemmelse. Det er meget lidelsesfyldt at gå i pubertet, når man har en en anden kønsidentitet end det køn man fik tildelt ved fødslen, fortæller Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen.

Styrelsen åbnede i 2016 op for at lade transkønnede børn og unge under 18 gennemgå hormonbehandling.

- Det er uetisk ikke at overveje behandling, når der er mulighed for at tilbyde det, og vi kan se, hvor meget lidelse transkønnede børn og unge kan have , siger Søren Brostrøm.

I 2014 blev kun fire børn henvist med formodningen om at være transkønnet. Antallet i år - til og med oktober - er på 134 børn og unge.

Konsekvenser

Hormonbehandlingen til børn og unge er ikke uden konsekvenser.

Behandlingen kan blandt andet betyde, at chancen for at få børn senere i livet er mindre. Derudover kan den kan have bivirkninger i forhold til eksempelvis stofskiftet og øge risikoen for blodpropper, fortæller direktør i Sundhedsstyrelsen.

- Der findes ingen behandlinger, som ikke har bivirkninger. Og når vi er ude i behandlinger, som ikke kan omgøres, så skal overvejelserne være grundige. Og derfor stiller vi også særligt høje krav til, hvornår hormonbehandling til børn og unge tilbydes, siger Søren Brostrøm.

Behandlingens forløb Før transkønnede børn og unge kan godkendes til hormonbehandling, skal de igennem et længere forløb. 1

Barnet/den unge henvises fra egen læge til Rigshospitalet i København.

2

Barnet/den unge skal, ofte sammen med sineforældre, igennem en række samtaler med psykologer, børnepsykiatere og børnelæger ved Rigshospital og Bispebjerg Hospital. Udredningen består blandt andet af psykologiske stests, udfyldelse af spørgeskemaer og undersøgelse af, om barnet lider af både fysiske og psykiske lidelser .

3

Lægerne og psykologerne på sagen afholder et fælles møde om det enkelte barn. 4

Hvis barnet/den unge, vedkommendes forældre, læger og psykologer i samråd vurderer, at man vil tilbyde hormonbehandling vil barnet opstarte dette på Klinik for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet. 5

Transkønnede børn, der vælger behandling, kan behandles med et stophormon, der standser puberteten, når de er i tidlig pubertet, som typisk er i 11-12-års alderen. Senere, og typisk når de transkønnede børn bliver omkring 15 år, begynder behandlingens anden fase, hvor man giver kønshormoner. Disse igangsætter udviklingen fra pige til dreng eller omvendt. Kilde: Sundhedsstyrelsen og https://www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/Psykiatriske-centre/Psykiatrisk-Center-Koebenhavn/Undersoegelse-og-behandling/Documents/Transk%C3%B8nnethed_b%C3%B8rn_unge.pdf Vis mere Luk

Reducer selvmord

Trods de mulige negative konsekvenser af behandlingen kæmper LGBT - Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner - for børn og unges ret til kønsskifte.

- Den skade, et transkønnet barn kan lide under ved ikke at gennemgå behandling, kan være massiv, fortæller Linda Thor Pedersen fra LGBT.

Hun har selv gennemgået et kønsskifte - dog langt senere i livet.

- Nogen mener, det er bedst at vente med beslutningen om hormonbehandling, til barnet er fyldt 18 år, men så er det for sent, og så er skaden sket, mener hun.

- Skaden består både i de fysiske forandringer, man undergår ved en pubertet, og som aldrig kan ændres tilbage, ellers som skal ordnes med kirurgi, men den består også i de psykiske problemer, der følger med.



En befolkningsundersøgelse fra 2019 udarbejdet af Statens Serum Institut og Aalborg Universitet har vist, at hver fjerde transkønnet har forsøgt selvmord.

- Behandlingen vil reducere antallet af transkønnede med selvmordstanker. I Holland har man tilbudt børn og unge behandlingen siden 1987, og deres forskning viser, at patienterne får det meget bedre efter kønsskiftet, siger Linda Thor Pedersen fra LGBT.

- Det er ikke en neutral handling, hvis man vælger ikke at behandle børnene. Ikke at behandle har også livsvarige konsekvenser.

- Når man tilhører en minoritet, har man ofte stress og ubehag ved ikke at tilhører flertallet. Folk peger fingre, og man er udsat for mobning, fortæller Linda Thor Pedersen fra LGBT, som selv har været igennem et kønsskifte. Foto: Nicolai Lorenzen

Fortrydelse

På sociale medier er debatten om hormonbehandling til børn heftig.

'Stop nu med den overeksponering af børn, der får lov at træffe alt for store beslutninger selv, i en alt for ung alder.' og 'så fordi man ser et barn græde, så mister man al sund fornuft?' er nogen af de mange kommentarer til historier om danske børn, der gennemgår hormonbehandling.

- Hovedargumentet fra modstandere er: Hvad nu, hvis vi tager fejl? Og til dét kan man sige, at hvis ikke vi gør noget, så er vi sikre på at gøre skade. Og tager man fejl ved en enkelt, så er det tragisk, men det skal holdes op imod, hvor mange man hjælper, siger Linda Thor Pedersen fra LGBT.

Ifølge Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, er der mange af de børn og unge, som henvises til udredning, som ikke vælger at gå videre med behandling.

- Mange bliver undervejs udredningen faklaret om deres kønsidentitet, og vælger ikke at går videre til selve hormonbehandlingen, siger han.