Behandlings-baroner skal stoppes

I Danmark kan man blive mangemillionær på at tage sig af samfundets allersvageste børn og unge.

Forretningsmodellen er så indbringende, at selv en kapitalfond i skattely er på markedet.

Ekstra Bladet har afdækket to sager, hvor ejerne bag opholdssteder og dagbehandlingsskoler har trukket millioner ud af selskaberne.

Men den slags sager skal være fortid, mener socialminister Astrid Krag (S).

- Det er dybt alarmerende oplysninger, Ekstra Bladet bringer frem. Det er ikke meningen, at man skal polstre lommerne eller sende millioner til kapitalfonde for skattekroner, der egentlig er afsat til udsatte børn, siger ministeren til Ekstra Bladet.

- Overskud skal komme børnene på tilbuddet til gode eller slå igennem i lavere priser, så kommunerne kan bruge pengene på andre børn, ældre, vores fælles folkeskole eller noget andet.

- Derfor er vi nødt til at kigge på lovgivningen, siger hun.

Erik Filthuth er en af dem, der har tjent millioner på udsatte børn 1 af 3 Pædagogen Erik Filthuth solgte Søbæk, der er en række opholdssteder og dagbehandlingsskoler i 2017. Inden da nåede han at trække minimum 53,2 mio. kroner ud af selskaberne. Foto: Ritzau Scanpix 2 af 3 I dag bor Erik Filthuth i et stort palæ ud til vandet ved Holbæk Fjord. Foto: Jonas Olufson 3 af 3 Erik Filthuth ejer i dag en lang række ejendomme og grunde. Blandt andet 'casa Filler' i Spanien.

Årelang problematik

I årevis har der været sager om private, der spinder guld på sociale tilbud.

Så sent som i 2018 forsøgte FOA og Socialpædagogernes fagforening at få ændret reglerne. Dog uden held.

- Hmm ja, hvorfor har man ikke gjort noget længe før? Hvad der blev gjort under den tidligere regering, kan jeg af gode grunde ikke svare på, men for mit vedkommende og denne regerings vedkommende er vi godt i gang med at kigge på mulige opstramninger, lyder det fra Astrid Krag.

Hun indkalder nu Folketingets partier til en drøftelse inden sommerferien.

- Som jeg ser det, er der ikke kun én lovændring, der kan dæmme op for det her. Vi bliver nødt til at sætte ind flere forskellige steder, siger ministeren.

Mads-Frederik Damgaard ejer danmarks største dagbehandlingstilbud til børn. Han har trukket 23,8 millioner ud af skolerne. Forstå historien her. Video/foto: Jonas Olufson, Christian Lykking. Redigering: Emma Svendsen.

Bjørnetjeneste

- Man kan jo gøre børnene en bjørnetjeneste, hvis man forbyder private aktører eller gør markedet så ikke-attraktivt, at der pludselig ikke er nok udbydere. Hvad tænker du om det?

- Der er i hvert fald et hensyn at tage i forhold til de børn og unge, som bor på tilbud, hvis der sker grundlæggende forandringer. Men jeg tænker nu, at vi godt kan stramme reglerne, uden at der behøver at være nogen, der kommer i klemme.

- Men det er også derfor, jeg siger, at vi skal kigge bredt på området og lovgivningen. Det er netop, fordi vi skal have for øje, at der er udsatte børn og unge, som har brug for fællesskabets hjælp, siger socialminister Astrid Krag (S) til Ekstra Bladet.

Flere private tvangslukkes

Tal fra 2018 dokumenterer, at tilsynene tvangslukker langt flere private end offentlige tilbud.

I et svar fra den tidligere socialminister Mai Mercado (K) fremgår det, at socialtilsynene fra 2014-2018 lukkede 34 private tilbud og kun et enkelt offentligt tilbud blev lukket i samme periode.

Antal bo- og opholdssteder til børn og unge Bo- og opholdssteder findes både som private, offentlige og som selvejende institutioner. Det er de private tilbud, der kan generere millionoverskud, som ejeren kan trække ud og ned i egen lomme. Antal private tilbud til børn og unge: 131 Antal offentlige tilbud til børn og unge: 185 Antal tilbud til børn og unge drevet som en fonde eller selvejende institution: 329 Tal fra Socialstyrelsen pr. 1 december 2019.

I begrundelse for lukning af private tilbud til børn og unge kan man blandt andet læse, at tilsynet fandt flere steder, som manglede 'pædagogisk kvalitet'.

Desuden var der steder, som havde 'skjult borgere', og et tilfælde, hvor et tilbud anvendte offentlige midler til privat forbrug.