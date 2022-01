Behandlingsgarantien genindføres på fredag

Udrednings- og behandlingsgarantien genindføres fra fredag 21. januar.

Det oplyser Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

'Sundhedsstyrelsen har vurderet, at det er sundhedsfagligt forsvarligt snarest at ophæve den nuværende suspension af udrednings-og behandlingsrettighederne. Derfor har vi besluttet at fremrykke genindførelse af patientrettighederne, så de træder i kraft allerede fredag d. 21. januar.'

'Selvom vi har høje smittetal, så er antallet af indlagte ikke steget i samme grad, og på intensiv har vi set et fald. Derfor er det positivt, at vi kan genindføre patientrettighederne nu,' siger sundhedsminister Magnus Heunicke

Dermed er det heller ikke forventningen, at det bliver nødvendigt at aktivere aftalen om de 300 kommunale pladser, som var indgået for at kunne afhjælpe sygehuskapaciteten, lyder det ligeledes i pressemeddelelsen.

Udrednings- og behandlingsretten har været suspenderet siden 3. januar.

Inden for 30 dage

Udrednings- og behandlingsgarantien betyder, at patienter, der bliver henvist fra deres praktiserende læge, inden for 30 dage enten skal have stillet en diagnose eller have en plan for det videre udredningsforløb.

Fra man er blevet udredt, har man krav på behandling inden for 30 dage.

Hvis det offentlige ikke kan klare det inden for tidsfristen, har man ret til at få behandling på et privathospital.

