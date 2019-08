- Bekæmp det omrejsende homoteater

Polen skal gå imod det 'omrejsende teater' af pride-parader for bøsser og lesbiske og andre seksuelle minoriteter.

Sådan lyder det søndag fra lederen af Polens konservative regeringsparti, Jaroslaw Kaczynski

- Denne hårde offensiv, det er et omrejsende teater, som dukker op i forskellige byer for at provokere og så siden græde ud. Det er os, der lider skade ved dette, og det må afsløres og fjernes, siger Kaczynski på et vælgermøde i byen Stalowa Wola.

Loven må i fuldt omfang tages i anvendelse for at "sætte grænser for disse sager", føjer han til uden at uddybe det nærmere.

Kaczynski var ikke til Copenhagen Pride i weekenden. Foto: KACPER PEMPEL /Ritzau Scanpix

Regeringspartiet PiS har indtaget en fjendtlige holdning over for LGBT-minoriteter op til parlamentsvalget 13. oktober.

De beskyldes for at udbrede farlige vestlige idéer, der undergraver Polens katolske værdier.

Kaczynski siger, han er taknemmelig for, at de polske biskopper tidligere på måneden fik sagt, at Polen er ramt af en "regnbuesyge" i form af LGBT-aktivister.

Han sammenligner dem med de tidligere kommunistiske magthavere i Polen.

Ifølge Kaczynski er kun PiS i stand til at forsvare den katolske kirke og værge sig imod de vestligt inspirerede angreb på den traditionelle familie.

Kaczynski sidder ikke selv i regeringen. Men han regnes som Polens mest magtfulde politiker.

- Vi må leve i frihed og ikke være underkastet alt det, der sker vest for vore grænser ... hvor friheden forsvinder, siger han i sin tale til vælgerne i Stalowa Wola i den østlige del af Polen.

Politiske iagttagere siger, at regeringspartiets vedvarende kritik af LGBT-miljøet kan være en taktisk melding. Det skal fyre op under partiets traditionelt meget konservative vælgere i landområderne.

I meningsmålinger topper emnet, og de viser, at PiS står til yderligere fire år i regering.

Men kritikerne påpeger, at det fjendtlige sprogbrug ansporer til vold mod seksuelle minoriteter.

En march i byen Bialystokck i sidste måned gik i opløsning. Her overfusede moddemonstranter pride-deltagere, der blev jagtet og tævet i byens gader.

