Beklager dybt: - Taget med bukserne nede

- Jeg beklager dybt. Det er vores ansvar, og det er en mega fejl, at listen ikke er blevet opdateret. Vi er blevet taget med bukserne.

Sådan er den klare besked fra udlændinge og integrationsminister Mattias Tesfaye i kølvandet på sagen om den manglende opdatering af boligkravslisten, som Ekstra Bladet har beskrevet de seneste dage.

Dariia Tsyhanchuk og Tomas Tordrups har søgt om at blive familiesammenført, så Dariia Tsyhanchuk kunne blive i Danmark, og deres lille, nye datter kunne vokse op her i landet. Alt var som det skulle være. Tomas Tordrup har et godt job på Skejby Sygehus, har ingen gæld og opfylder alle krav.

Undtagen et. Da familien søgte om familiesammenføring boede Tomas og Dariia på i Højvangen i Skanderborg, der var på den såkaldte boligkravsliste fra.

Men området burde faktisk været fjernet, da det ikke længere er et udsat område. Det er bare ikke blev gjort, selv om det var meningen, at listen skulle opdateres hvert år. Første gang 1. december 2019.

Foto: Ernst van Norde.

Ingen undskyldninger

- Hvordan er det her gået galt?

- Der er ingen gode undskyldninger. Vi har indført en liste i 2018, som bygger på nogle bestemte kriterier, som boligområderne skal opfylde. Det ændrer sig naturligvis løbende fra sted til sted, og så skal listen opdateres, men det har systemet ikke fået gjort. Det er ikke godt nok, siger Mattias Tesfaye til Ekstra Bladet.

Samtidig oplyser han, at først blev opmærksom på sagen, da han så Ekstra Bladets artikler. Efterfølgende har ministeriet undersøgt forløbet, og fundet frem til, at syv sager er blevet afvist på baggrund af forkerte krav. Personer, der er smidt ud af landet, fordi listen aldrig blev opdateret.

- Er der godt nok?

- Nej, det er det ikke. Da vi fik det her spørgsmål fra De Radikale, så blev vi fanget lidt med bukserne nede. Derfor kunne vi ikke svare på det inden for tidsfristen. Det vigtigste for mig var at finde ud af, om det havde nogen praktisk betydning for nogle mennesker. Og nu har vi fundet frem til, at syv sager har været berørt, siger Mattias Tesfaye

- Det er en mega fejl, og vi har et ansvar for at følge op og henvende os til de her mennesker, siger Mattias Tesfaye til Ekstra Bladet.

Fakta om boligkravslisten På boligkravslisten for ægtefællesammenføring optages fysisk sammenhængende almene boligområder med mindst 1.000 beboere, hvor mindst to af følgende kriterier er opfyldt mindst to år i træk: 1) Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år. 2) Antallet af dømte for overtrædelse af straffeloven, lov om våben og eksplosivstoffer eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,7 pct. af antallet af beboere på 18 år og derover opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år. 3) Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 60 pct. Der indgår alene uddannelser, som er gennemført eller godkendt i Danmark. 4) Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende udgør mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen. Vis mere Luk

'Forglemmelsen' har blandt andre haft store konsekvenser for familien fra Skanderborg.

- Vi fik at vide, at hun kun kunne få lov til at blive i landet, hvis der var akutte fødselsproblemer, eller hun var dødssyg. Derfor var vi nødt til at sende hende tilbage til Ukraine 17. januar, hvor hun nu er hos sine forældre.

- Vi er meget trætte, slidte, stressede og kede af det. Det er ikke supersundt, at vi bliver splittet op på den her måde. Der er nogle momenter, hvor vi bare sidder i hjørnet. Fjernsynet er tændt, men man ser ikke, hvad der foregår. Man er bare ked af det, siger Tomas Tordrup til Ekstra Bladet.

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Foruden beklagelsen over for Ekstra Bladet har Udlændinge- og Integrationsministeriet nu svaret på spørgsmålet om emnet fra Andreas Steenberg (R) fra 18. november.

'Udlændinge- og Integrationsministeriet beklager meget, at der ikke er udstedt nyeboligkravslister for ægtefællesammenføring som forudsat i udlændingelovens § 9,stk. 7.Udlændinge- og Integrationsministeriet kan oplyse, at udstedelse af en ny bekendt-gørelse om boligkravslisten for ægtefællesammenføring indebærer nærmere over-vejelser, og at ministeriet forventer, at en ny bekendtgørelse kan udstedes i dettidlige forår 2021', lyder det.

