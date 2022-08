Bekræfter: - Jeg tog beslutningen om at ransage Trumps hjem

Merrick Garland afviser at svare på, om FBI fandt, hvad de kom for

Det var USA's justitsminister, Merrick Garland, der godkendte beslutningen om at lade FBI-agenter ransage Donald Trumps hjem tidligere på ugen.

Det bekræfter Garland på et pressemøde sent torsdag aften dansk tid:

- Jeg godkendte personligt beslutningen om at søge en ransagningskendelse i denne sag, siger han.

FBI gennemsøgte Trumps private bopæl Mar-a-Lago i Palm Beach, Florida, for at undersøge, om den tidligere præsident ulovligt havde fjernet klassificerede dokumenter, da han forlod Det Hvide Hus i januar sidste år.

Tog 15 kasser med hjem

Ifølge flere amerikanske medier tog Trump op mod 15 kasser med hemmeligtstemplede dokumenter med sig. Dokumenter, som myndighederne i månedsvis har forsøgt at få ham til at udlevere - men uden held.

Trump offentliggør kryptisk video

Om FBI-agenterne fandt, hvad de kom efter, afviser justitsministeren at kommentere på torsdag aften.

Til gengæld fortæller justitsministeren, at han har anmodet en domstol om at offentliggøre ransagningskendelsen, da den har 'betydelig offentlig interesse'.

Var ikke hjemme

Det var Donald Trump selv, der natten til tirsdag dansk tid breakede nyheden om, at FBI-agenter havde ransaget hans hjem i Florida.

Det gjorde han i en længere skriftlig udtalelse, som han lagde på sit eget medie, Truth Social,

Han befandt sig dog ikke i Mar-a-Lago, men i New York da FBI bankede på døren.

Trump: FBI-agenter har ransaget mit hjem

Trump mener, at ransagningen udelukkende er et forsøg på at holde ham fra at stille op til præsidentvalget i 2024.

Efter ransagningen han hurtigt hidset sine følgere op via Truth Social, hvor han skrev, at sådan noget kun sker i en bananrepublik.

'Det er mørke tider for vores land, hvor mit smukke hjem, Mar-a-Lago i Palm Beach, Florida, lige nu belejres, ransages og besættes af en stor gruppe FBI-agenter', skrev han.

Har fået dødstrusler

Siden da har både Merrick Garland og FBI-direktør Christopher Wray ifølge Fox News modtaget dødstrusler.

Situationen eskalerede, da en bevæbnet mand torsdag forsøgte at trænge ind i en FBI-bygning i Cincinatti, Ohio. Manden affyrede ifølge NBC News en sømpistol og flashede en AR-15, inden han stak af.

På pressemødet fordømmer Garland de 'ubegrundede angreb'.