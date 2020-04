Bekræfter megahandel: Danmark køber 200.000 coronatests fra Kina

Danmark køber seks nye testmaskiner af et kinesisk firma, så flere danskere nu kan få svar på, om de er coronasmittede

Kina ser nu ud til at redde Danmark ud af den konstante mangel på testudstyr, der har plaget landets hospitaler.

Region Hovedstaden har nemlig købt massivt ind hos det kinesiske firma Beijing Genomics Institute (BGI).

Det bekræfter Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand i Region Hovedstaden nu over for Ekstra Bladet.

- Vi har købt seks testmaskiner samt tilhørende udstyr, så vi kan teste op mod yderligere 200.000 personer for coronavirus over de kommende måneder, siger hun til Ekstra Bladet.

Region Hovedstaden forventer, at udstyret er i Danmark midt i april.

Vil teste 15.000 dagligt

Købet kommer, efter at Sundhedsstyrelsen netop har meldt ud, at der skal testes voldsomt mange flere, end der bliver i dag.

Efter påske håber Sundhedsstyrelsen, at man kan hæve antallet til 15.000 om dagen.

Det var ikke muligt før dagens handel med BGI. For få dage siden lød det fra Danske Regioner, at man kunne teste 5.000 om dagen i to uger. En samlet kapacitet på 70.000 tests. Med det nye opkøb i Kina stiger kapaciteten til 270.000.

De seks nye maskiner kommer med alt det udstyr, der skal bruges, forsikrer regionsrådsformanden, og de vil blive fordelt rundt i landet.

Har tjekket kvaliteten

Sophie Hæstorp Andersen forklarer samtidig, at de kinesiske coronamaskiner er blevet tjekket af eksperter i Danmark, før man købte dem.

- Der har først været en vurdering af kliniske mikrobiologer, så vi sikrer, at det er det rette udstyr vi modtager.

Prisen for de seks maskiner er 36 millioner kroner, og pengene stammer ifølge Hæstorp Andersen fra en privat donation.

- Det er vi som samlet sundhedsvæsen utroligt taknemmelige over, da det betyder, vi kan forøge vores samlede testkapacitet betydeligt, siger hun.

Kina får ingen adgang

Ifølge BGI's hjemmeside har firmaet for nylig fået godkendt sin coronatest til salg i Europa.

BGI udfører blandt andet genforskning og har sit europæiske hovedkontor i Danmark - gennem selskabet BGI Europe, der er 100 procent ejet af BGI Genomics i Kina.

Selskabet har hovedsæde i Yantian, som ligger blot 1000 km fra det første corona-udbrud i den kinesiske millionby Wuhan.

Sophie Hærstorp Andersen slår fast, at testene bliver udført på de danske hospitaler og ikke af det kinesiske genforsknings-firma.

- Udstyret placeres på seks danske hospitaler og indgår dermed i hospitalernes drift.

Hun forsikrer samtidig, at danske patienters prøver ikke vil blive delt med det kinesiske firma.

- Nej på ingen måde. der er tale om udstyr og testkits, som leveres af BGI på linje med enhver anden leverandør af udstyr, siger hun.