Bekræfter: Tyskland sender kampvogne til Ukraine

Tyskland har besluttet at sende 14 Leopard 2-kampvogne til Ukraine.

Samtidig giver landet grønt lys til, at andre lande kan eksportere kampvognene til det krigshærgede land.

Det oplyser den tyske regering og forbundskansler Olaf Scholz onsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Denne beslutning er i overensstemmelse med vores velkendte linje, hvor vi har støttet Ukraine efter bedste evne. Vi handler i tæt koordination med vores internationale partnere, siger Olaf Scholz.

De seneste uger er presset vokset på Scholz' regering for netop at træffe en beslutning om de eftertragtede kampvogne.

Det skyldes, at en række lande har tilkendegivet, at de ønsker at sende deres Leopard 2-kampvogne til Ukraine. Det gælder blandt andet Polen, Spanien og Norge.

Men det har ikke været muligt uden en tilladelse fra Tyskland, som har produceret kampvognene.

Storbritanniens premierminister, Rishi Sunak, er hurtig til at kommentere beslutningen. Han glæder sig over, at de allierede på Ukraines side nu i højere grad kan styrke Ukraines position i krigen mod Rusland.

- Sammen sætter vi fart på vores indsats for at sikre, at Ukraine vinder krigen, og at der kommer varig fred, siger Sunak ifølge Reuters.

Som det første land indgav Polen tirsdag en officiel anmodning til den tyske regering om tilladelse til at sende Leopard-kampvogne til Ukraine.

Det var ventet, at der relativt kort tid herefter ville komme en officiel udmelding fra den tyske regering.

På Twitter takker den polske premierminister, Mateusz Morawiecki, Tyskland for tilladelsen til at sende Leopard-kampvogne til Ukraine.

- Tak, bundeskansler Olaf Scholz. Beslutningen om at sende 'Leoparder' til Ukraine er et stort skridt hen imod at stoppe Rusland. Sammen er vi stærkere, skriver premierministeren.

Forud for Tysklands officielle udmelding om at ville sende Leopard 2-kampvogne til Ukraine, advarede en talsmand for Kreml om, at kampvognene kommer til at brænde op på slagmarken.

- De kampvogne kommer til at brænde op ligesom alt det andet. De er bare meget dyre, sagde talsmanden, Dmitry Peskov ifølge AFP.