Bekriger medie med dyr advokat

Et opsigtsvækkende opgør mellem det offentligt ejede By & Havn og det respekterede fagblad Ingeniøren kan ende som en særdeles god forretning for advokatfirmaet Bech-Bruun

Medier er vant til det.

Trusler om sagsanlæg, retssag og erstatning, hvis virksomheder eller skumle forretningsfolk føler sig stødt på manchetterne over afsløringer og skriverier i den frie presse.

Men det hører til sjældenhederne, at disse angreb kommer fra offentligt ejede virksomheder. I hvert fald i et frit demokrati som det danske.

Det er københavnernes By & Havn dog øjensynligt fløjtende ligeglade med.

By & Havn - der ellers er sat i verden for at levere en 'langsigtet og helhedsorienteret' byudvikling af hovedstaden - stævnede således i slutningen af juni det seriøse og respekterede fagblad Ingeniøren for 'uberettigede og ærekrænkende' udsagn med krav om erstatning på 50.000 kroner.

En aktindsigt, som Ekstra Bladet har fået fra By & Havn, afslører, at tvisten med mediet allerede har kostet det offentligt ejede selskab næsten 140.000 kroner i regninger til advokatselskabet Bech-Bruun.

Den samlede regning vil dog - alt afhængig af udfaldet af sagen - formentlig blive en del højere, hvis By & Havn eksempelvis skulle tabe i byretten for at anke sagen til behandling i landsretten.

Sådan skal Lynetteholmen se ud. Hele området forventes at stå færdigt i 2070. Foto: By & Havn

Afslørende artikler

Omdrejningspunktet i stævningen, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, er formuleringer i en såkaldt 'lederartikel' fra april i år. Lederen handler om det omdiskuterede milliard-projekt Lynetteholmen.

I nærværende avis kan læserne også finde lederartikler i spalterne. De adskiller sig fra almindelige nyhedsartikler ved at beskrive avisens og lederskribentens holdning til en given sag.

Ledere er ikke underlagt samme presseetiske regler som almindelige nyhedsartikler og er derfor typisk præget af et mere bramfrit sprog.

Og det må man sige, det var i Ingeniørens leder, der blev bragt efter flere afslørende artikler om By & Havn og Lynetteholmen.

Mediet havde blandt andet beskrevet, at et hollandsk konsulentfirma, der skulle lave en uvildig undersøgelse af Lynetteholmens miljøpåvirkning af Østersøen, tilsyneladende på forhånd havde fået at vide, at de skulle nå frem til en bestemt konklusion.

'I et korrumperet mørkekammer'

'Vi forstår, at By & Havn ønsker at få bevist, at miljøeffekterne af Lynetteholm på Østersøen er ubetydelige(...),' stod der blandt andet i et brev fra rådgivningsvirksomheden Deltares til By & Havn.

I en lederartikel i Ingeniøren få dage senere skrev mediet under overskriften 'Lynetteholm-undersøgelse endte i et korrumperet mørkekammer', at 'Udenrigsministeriet har defineret korruption som ”misbrug af betroet magt for egen vindings skyld”. Uundgåeligt er det begrebet, der trænger sig på, når man læser Ingeniørens nylige afsløring (...)'.

Senere i lederen skriver skribenten, at vi bør 'genbesøge' den opfattelse', at 'korruption ikke har sin gang på jord' i Danmark.

'Grove anklager'

Ekstra Bladet har fået aktindsigt i By & Havns korrespondance med mediet. Her fremgår det, at ledelsen i By & Havn gerne ville mødes med Ingeniøren og tale om de 'grove anklager' og det påståede 'uacceptable sprogbrug'.

'Ingeniørens dækning gennem de seneste måneder skriver sig efter vores opfattelse helt uden for den objektive dækning af projektet. Ikke alene i artikler, men nu også på lederplads,' står der i mailen.

I Ingeniørens svar skriver mediet, at de anerkender, at ordet korruption kunne misforstås derhen, at man mente, at der var begået noget strafbart.

Blev rettet

Det var ifølge mediet ikke hensigten, og formuleringerne var allerede blevet rettet. Mediet skrev dog desuden, at By & Havn endnu ikke havde påpeget nogen faktuelle fejl i Ingeniørens artikler.

Men det var ikke nok for By & Havn, som ville gennemgå dækningen og krævede en undskyldning. Det offentligt ejede selskab mente ikke, at mediet havde anerkendt 'den skadevirkning, som den grænseoverskridende sprogbrug' havde haft for det offentligt ejede selskab.

Det hele endte som bekendt med, at mediet blev sagsøgt. Ikke for den journalistiske dækning, men kun for formuleringerne i lederartiklen.

Nøje planlagt

Af aktindsigten fremgår det også, at By & Havn har lavet en nøje planlagt pressestrategi til lanceringen af det opsigtsvækkende angreb på mediet.

En journalist fra Berlingske havde allerede drøftet sagen med bestyrelsesformand Pia Gjellerup, og han ville modtage stævningen, så han kunne lave et interview med Ingeniørens chefredaktør, skrev By & Havns kommunikationschef, Kristian Wederkinck Olesen, i en mail til advokaten fra Bech-Bruun.

Berlingske udgav herefter en artikel om den opsigtsvækkende stævning på et tidspunkt, hvor Ingeniørens advokat end ikke havde haft lejlighed til at gennemgå den, fremgår det af chefredaktørens svar til avisen.

